Médicos protestan por falta de medicinas; Salud admite que las roban y venden afuera de hospitales

Eduardo Clark / Manifestantes del IMSS. Fotos: Cuartoscuro

¿No encuentra su medicamento en un hospital público? La Secretaría de Salud reconoce que hay medicinas que son robadas y vendidas ilegalmente, incluso afuera de los propios hospitales.

La revelación ocurre mientras médicos, enfermeras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salen a las calles para denunciar la falta de medicamentos e insumos necesarios para atender a sus pacientes.

Este martes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, admitió que el Gobierno tiene documentados casos de desvío de medicamentos destinados a entregarse gratuitamente a la población.

“Tal vez un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y le dicen: ¿sabes qué? Te lo vendo afuera con toda la leyenda de propiedad exclusiva del sector salud; sabemos que ocurre”, afirmó.

Mientras unos exigen medicinas, otros las venden ilegalmente

El reconocimiento ocurre en medio de una ola de manifestaciones de trabajadores del IMSS, quienes denuncian desabasto de medicamentos, carencia de insumos médicos, falta de personal y problemas salariales.

Este martes 20 de octubre, trabajadores del Seguro Social se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir atención a sus demandas.

Y las protestas continuarán.

Para este miércoles 21 de octubre está convocada una nueva marcha de trabajadores del IMSS, que partirá a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

El contraste es evidente: mientras trabajadores de la salud denuncian que faltan medicamentos para atender a los pacientes, las propias autoridades reconocen que existen casos de medicinas sustraídas del sector público que terminan a la venta.

Sin embargo, Salud no ha precisado qué proporción del desabasto podría estar relacionada con estos robos.

¿Quién está robando las medicinas de los hospitales?

Eduardo Clark reconoció que existen casos documentados y otros que deben investigarse, pero aclaró que no se puede responsabilizar de manera general a médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector.

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, señaló.

No obstante, confirmó que existen casos de “desvío de medicamentos desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”.

El funcionario no precisó cuántos casos están documentados, en qué hospitales ocurrieron ni quiénes son los responsables.

Tampoco informó si existen denuncias penales, investigaciones contra servidores públicos o personas sancionadas por estas prácticas.

¿Cómo identificar medicamentos robados del sector salud?

Ante esta situación, la Secretaría de Salud pidió a la población denunciar cuando detecte medicamentos del sector público a la venta en establecimientos privados o mercados.

Clark explicó que las cajas deben identificar claramente que se trata de productos gratuitos, con el logotipo del Gobierno de México y la leyenda:

“La salud es un derecho. Medicamento gratuito”.

“Si alguien de ustedes ve un medicamento en un tianguis, en una farmacia privada con ese logo del Gobierno de México […] sepan que ese medicamento fue sustraído y que, por favor, nos ayuden a denunciarlo”, pidió el funcionario.

También señaló que se trabaja en mejorar el etiquetado y la trazabilidad de los medicamentos para conocer su origen, distribución y destino.

Robos de medicamentos, otra preocupación para el sistema de salud

El reconocimiento del desvío de medicinas se suma a los problemas denunciados por trabajadores y pacientes del sistema público de salud.

Por ahora, la Secretaría de Salud no ha informado cuántos medicamentos han sido sustraídos, cuánto dinero representan ni quiénes están involucrados.

Mientras miles de trabajadores exigen mejores condiciones para atender a los pacientes, el Gobierno reconoce que medicamentos comprados con recursos públicos y destinados a entregarse gratuitamente terminan en el comercio ilegal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.