Autopista México-Querétaro: anuncian cierre parcial este 20 y 21 de octubre

Cierre parcial en la autopista México-Querétaro. Foto. Pexels

Autoridades federales anunciaron que habrá un cierre parcial en la autopista México-Querétaro a partir de este martes 20 y hasta este próximo miércoles 21 de octubre de 2026, por lo cual pidieron a los automovilistas tomarlo en cuenta si es que planean utilizar esta carretera.

Cierre parcial en la autopista México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó, a través de sus redes sociales oficiales, que a partir de este martes 20 de octubre se llevará a cabo un cierre parcial en la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con las autoridades federales, esta medida comenzará a aplicarse a las 22:00 horas de este día y terminará a las 05:00 horas de este próximo miércoles 21 de octubre de 2026.

¿Por qué se realizará el cierre?

Capufe explica que el cierre parcial se aplicará en la autopista México-Querétaro con motivo de trabajos de mantenimiento por parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).

Al respecto, indicaron que estas obras se realizarán específicamente en el Entronque Jorobas del Circuito Exterior Mexiquense, por lo que el cierre se hará únicamente en el carril de baja velocidad del kilómetro 56, con dirección a la Ciudad de México.

Piden a conductores anticipar sus tiempos de traslado

Por último, recomendaron a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona y utilizar vías alternas en caso de ser necesario.

“Agradecemos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar”.

Por último, señalaron que para cualquier eventualidad, se encuentra a disposición el número de atención 074 y la cuenta de X @CAPUFE.

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