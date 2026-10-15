Insabi, IMSS-Bienestar y Megafarmacia: ¿qué falló?

El desabasto de medicamentos, las condiciones de los hospitales y la falta de personal son algunos de los problemas que Martha Anaya aborda en su análisis sobre la situación del sistema de salud en México. La periodista atribuye una parte central de estas dificultades a las decisiones tomadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Martha Anaya señala problemas en el abasto de medicamentos

La periodista sitúa parte de su análisis en los cambios impulsados para modificar la adquisición y distribución de medicamentos. Recuerda que el entonces presidente cuestionó el sistema anterior por presuntos actos de corrupción y promovió una transformación de los mecanismos de suministro.

Sin embargo, Anaya considera que la reorganización no consiguió resolver las dificultades y cuestiona que el nuevo esquema no lograra sustituir eficazmente las funciones que desempeñaban los mecanismos previos de compra y distribución.

Insabi e IMSS-Bienestar: los cambios al sistema de salud

Otro de los puntos centrales de su comentario es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y su posterior sustitución por el modelo IMSS-Bienestar.

La periodista también retoma la comparación que López Obrador hizo entre el reparto de medicamentos y la distribución de productos comerciales. Desde su perspectiva, esa analogía no consideró la complejidad logística que implica hacer llegar los fármacos a las unidades médicas de todo el país.

La Megafarmacia del Bienestar, bajo cuestionamiento

La Megafarmacia del Bienestar, creada durante la administración anterior con el objetivo de concentrar medicamentos y facilitar su distribución, también forma parte de las críticas de Anaya.

La periodista cuestiona los resultados del proyecto y considera que no cumplió con las expectativas planteadas. Su análisis concluye atribuyendo a López Obrador la responsabilidad política por las decisiones que, a su juicio, contribuyeron a la crisis sanitaria que describe.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UnoTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento