Detienen a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, por investigación de material de abuso sexual infantil

Formalmente se deconoce el delito del que se le acusa. Foto: Gettyimages

Thomas Markle, padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Harry, fue detenido este viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, en medio de una investigación relacionada con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, de acuerdo con reportes de medios británicos y estadounidenses.

El hombre de 82 años fue arrestado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el centro de atención para adultos mayores donde reside, en la ciudad de Lakeland, Florida, según informó el diario británico “Daily Mail”.

¿Por qué delito fue detenido el padre de Meghan Markle?

Si bien, la detención fue confirmada por un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Reuters y AFP, este no se precisó el motivo del arresto ni si Markle enfrenta cargos formalmente presentados ante un tribunal.

Sin embargo, de acuerdo con el “Daily Mail”, la detención estaría relacionada con las acusaciones sobre la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil, luego de que a principios del mes de octubre se reportara el hallazgo de este material en una bodega de Tijuana, México, así como entre las pertenencias que Thomas Markle dejó en su antigua residencia en Filipinas.

Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, fue quien encontró las fotografías de abuso sexual infantil en cajas y pertenencias de su padre en una antigua propiedad familiar en Cebú, Filipinas. El material fue entregado a las autoridades filipinas, que iniciaron una investigación para determinar su procedencia y quién era responsable de los dispositivos en los que se encontraba.

Hasta el momento, Thomas Markle ha negado las acusaciones y las calificó como mentiras, según declaraciones recogidas por medios internacionales.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

En octubre pasado, Meghan Markle declaró estar “profundamente angustiada” por las acusaciones contra su padre y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sido afectados.

La exactriz también explicó que decidió mantener alejado a Thomas Markle de sus hijos debido a señalamientos anteriores que consideró preocupantes.

Meghan recordó que en 2018 recibió información sobre acusaciones contra su padre, las cuales fueron comunicadas a la Policía Metropolitana de Londres, según explicó, le habían asegurado que serían investigadas y que su decisión de mantener la distancia familiar tenía como propósito proteger a sus hijos.

Cabe recordar, que Thomas Markle se distanció de su hija antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018 en el castillo de Windsor.

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