Martha Anaya habla, en su colaboración para Uno TV, sobre los rumores que circularon la semana pasada de una posible salida de Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad federal, del respaldo de la presidenta y de la respuesta del propio funcionario federal sobre el poder que alcanzó el “Chapo Isidro”.

De acuerdo con Anaya, el funcionario afirmó que hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, por omisión, permitieron que el presunto líder criminal continuara causando daño durante años.

También mencionó investigaciones que han sido señaladas por otros países. Aunque García Harfuch no mencionó nombres, Martha Anaya interpretó esa referencia como una alusión al caso de Rubén Rocha Moya y a otros actores políticos.

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