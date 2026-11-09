Director de Pemex evita responder sobre huachicol fiscal y el llamado “clan de Andy”

Juan Carlos Carpio Fragoso, director General de Pemex. Foto: Cuartoscuro

Durante la comparecencia del director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón Rivera, cuestionó sobre las investigaciones por huachicol fiscal y la información que 2Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a la Fiscalía.

La legisladora también preguntó qué mandos de la empresa habían sido investigados y si podía garantizar que ninguna persona recibiría protección por sus apellidos o cercanía con el llamado “clan de Andy”.

“Así como el clan de Andy ha salido embarrado en la operación de huachicol fiscal con la Marina, ¿qué información entregó Pemex a la Fiscalía y qué mandos de la empresa han sido investigados? ¿Puede garantizar que nadie, por su apellido o cercanía al clan de Andy, tendrá protección?”, Lorena Piñón Rivera, diputada del PRI

Sin embargo, el director general de Pemex no respondió a esos cuestionamientos.

Pemex confía en reducir aportaciones del Gobierno

Pemex prevé reducir en 64% las aportaciones del Gobierno federal destinadas al pago de su deuda financiera durante 2027, informó su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

El funcionario señaló que el objetivo es dejar de depender de recursos públicos para cubrir sus compromisos financieros en los próximos años.

“Claramente el objetivo es que las aportaciones del Gobierno Federal sean cero hacia los siguientes años”, Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex

Pemex busca recuperar recursos por Agronitrogenados

Sobre el caso de Agronitrogenados, Carpio Fragoso informó que Pemex continúa dentro del concurso mercantil de AHMSA y Minera del Norte, además de mantener acciones legales para recuperar recursos.

Explicó que Alonso Ancira se comprometió mediante un acuerdo reparatorio a pagar 216 millones de dólares. Tras incumplirse, señaló que permanecen pendientes 112 millones de dólares, además de más de mil 200 millones de pesos correspondientes a un contrato de gas natural.

El funcionario agregó que Pemex tramita cuatro procedimientos civiles y mercantiles para ejecutar garantías.

Pemex reporta plan de inversión por 1.8 billones de pesos

Carpio Fragoso también presentó avances del plan de inversión con recursos propios por más de 1.8 billones de pesos para el periodo 2025-2030.

Entre las acciones mencionó la adquisición de 58 mil kilómetros cuadrados de sísmica 3D, el procesamiento de 109 mil kilómetros cuadrados y la perforación de 145 pozos: 69 terrestres y 76 marinos.

Con estos trabajos, Pemex estima incorporar nuevas reservas por 2 mil 462 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Al cierre de la comparecencia, diputados de oposición reclamaron la ausencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González.

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