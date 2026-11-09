Profeco recomienda comparar precios antes del Buen Fin 2026; puedes hacerlo desde casa

Buen Fin 2026 será 3 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

Ante la edición del Buen Fin 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó comparar precios antes de realizar compras a fin de cuidar el bolsillo, aprovechar ofertas e identificar posibles abusos de los establecimientos.

Para facilitar esta tarea, la dependencia cuenta con una herramienta digital en la que se pueden consultar los precios de distintos productos y comparar cuánto cuestan en diferentes tiendas.

¿Cómo consultar los precios del Buen Fin?

A través del sitio elbuenfin.profeco.gob.mx, los consumidores pueden revisar los precios de artículos como electrodomésticos, muebles, refrigeradores, videojuegos, celulares y equipos de cómputo, entre otros.

La plataforma ofrece información obtenida mediante un monitoreo semanal que comenzó en septiembre, por lo que permite consultar el historial de precios y conocer cómo han cambiado antes del Buen Fin.

Iván Escalante, titular de la Profeco, explicó que la herramienta permite revisar el comportamiento de los costos desde principios de septiembre y comparar el precio de un mismo producto en distintos establecimientos.

“Son 490 productos. Otra modalidad es revisar el mismo producto, el precio del mismo producto en cuántas tiendas, que son 400 establecimientos donde se están haciendo estos monitoreos y estos seguimientos”, Iván Escalante, titular de Profeco

Herramienta de Profeco permite comparar precios

De acuerdo con el titular de la Profeco, los usuarios también pueden aplicar filtros para obtener información más específica sobre los artículos que tienen pensado adquirir durante la temporada de descuentos.

“También pueden hacer esos filtros y verificar para tener mucha más información al momento de adquirir el producto que ustedes estén pensando comprar durante el Buen Fin”, Iván Escalante, titular de Profeco

La recomendación de las autoridades es consultar la plataforma antes de comprar, revisar el historial de precios y comparar entre establecimientos.

De esta manera, los consumidores pueden contar con más elementos para decidir dónde realizar sus compras y evitar elegir una oferta sin conocer cuánto costaba anteriormente el producto.

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