¿Eres chavo? Los seguros esenciales para la nueva generación

¿Eres chavo y ya te rascas con tus propias uñas? Cuando empiezas a trabajar, ganar tu propio dinero y armar tu patrimonio, los imprevistos no avisan. Un accidente, una emergencia médica o un gasto inesperado pueden poner en aprietos tus finanzas.

Por eso, hay cuatro seguros que pueden caer como anillo al dedo para proteger lo que estás construyendo en esta etapa de la vida: auto, gastos médicos y accidentes, mascotas y ahorro.

En entrevista con UnoTV, Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), explicó la importancia de contar con protección financiera desde que comienzas a formar tu patrimonio.

1. Seguro de auto: protege tu herramienta de trabajo

Si utilizas tu vehículo para trabajar o generar ingresos, contar con un seguro puede ayudarte a proteger uno de tus primeros bienes.

La idea es prevenir gastos inesperados en caso de un accidente, tanto por los daños que puedas sufrir como por los que puedas causar a otras personas.

Rosas explicó que un automóvil puede representar una parte importante del patrimonio de alguien que apenas comienza su vida laboral.

“Vamos a pensar en un joven que esté empezando a construir su patrimonio. Vamos a pensar que su patrimonio ahorita es un vehículo con el cual está generando ingresos, pues es aconsejable que pueda proteger dicho patrimonio”.

2. Seguro de gastos médicos y accidentes: cuida tu salud y tu cartera

Una emergencia médica o un accidente pueden llegar en cualquier momento, incluso cuando eres joven.

Contar con un seguro de gastos médicos y accidentes permite tener un respaldo para recibir atención sin que el costo represente un golpe tan fuerte para tus finanzas.

De acuerdo con una consulta realizada con aseguradoras para este reportaje, existen opciones de cobertura básica cuyos costos van de 10 mil a 14 mil pesos anuales para personas de entre 20 y 34 años.

Estos montos son una referencia, por lo que es importante consultar directamente con las aseguradoras las condiciones y características de cada opción.

3. Seguro para mascotas: también protege a tu compañero de vida

Si tienes un perro, un gato u otra mascota, sabes que también forma parte importante de tu vida.

¿Pero qué pasa cuando se enferma o tiene un accidente?

Un seguro para mascotas puede ayudarte a enfrentar gastos inesperados relacionados con su atención.

La directora general de la AMIS señaló que este tipo de protección ha sido uno de los primeros acercamientos de algunos jóvenes al mundo de los seguros.

“El primer contacto ha sido un seguro para mascotas”.

La especialista explicó que el objetivo es contar con un respaldo económico:

“Para que no tengan un desequilibrio cuando le ocurra algo a este integrante muy importante”.

4. Seguro de ahorro: piensa desde hoy en tu futuro

Aunque el retiro o los gastos familiares parezcan lejanos, comenzar a ahorrar desde joven puede ayudarte a construir un respaldo para otras etapas de tu vida.

Los seguros con componente de ahorro son una alternativa de largo plazo que permite combinar protección con objetivos financieros futuros.

Norma Alicia Rosas recomendó considerar este tipo de productos, especialmente cuando se busca contar con recursos para necesidades posteriores.

“Buscar aquellos seguros que tengan un componente de ahorro para que tenga un complemento educativo para los hijos o el seguro de gastos médicos, que es recomendable en cualquier etapa de la vida”.

La clave es identificar qué alternativa se adapta mejor a tus necesidades y a tus posibilidades económicas.

¿Qué seguro te conviene contratar si eres joven?

No todos los jóvenes tienen las mismas necesidades. Algunos utilizan su automóvil para trabajar, otros buscan proteger su salud, cuidar a sus mascotas o comenzar a ahorrar para el futuro.

Por eso, antes de contratar un seguro, conviene identificar qué necesitas proteger y consultar con un profesional las opciones disponibles.

Un seguro puede respaldarte en distintas etapas de la vida, especialmente cuando comienzas a construir tu patrimonio y buscas evitar que un imprevisto afecte lo que tanto trabajo te ha costado conseguir.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento