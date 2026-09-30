Asesinan a juez de paz de Mazatepec, Morelos, en ataque armado; otro funcionario resulta herido

Alejandro Emiliano Reyes, juez de paz de Mazatepec. Foto: Óscar Guadarrama

Alejandro Emiliano Reyes, juez de paz del municipio de Mazatepec, Morelos, fue asesinado la noche del martes durante un ataque armado en el poblado de Cuauchichinola; otro funcionario municipal que lo acompañaba resultó herido.

De acuerdo con reportes policiacos, ambas víctimas viajaban a bordo de un vehículo sobre la calle Miguel Hidalgo cuando otro automóvil se les emparejó y sus ocupantes realizaron varios disparos.

Juez de paz murió en el lugar

Tras el ataque, Alejandro Emiliano Reyes murió en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos.

El funcionario que lo acompañaba resultó lesionado y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tetecala, donde permanece internado. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Fiscalía de Morelos investiga ataque

A través de un comunicado, la Fiscalía General informó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a el o los responsables del ataque.

La autoridad no precisó hasta el momento cuáles son las líneas de investigación sobre el asesinato del juez de paz de Mazatepec.

Contexto

El ataque ocurrió la noche del martes en Cuauchichinola, municipio de Mazatepec, al sur de Morelos, donde las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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