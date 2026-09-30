Convocan a marcha en Cuernavaca por asesinatos y desapariciones de estudiantes de la UAEM

Convocan a marcha el 2 de octubre en Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La comunidad universitaria, familiares, colectivos y organizaciones convocaron a una marcha este 2 de octubre en Cuernavaca, Morelos, para exigir justicia por los estudiantes Gael y Christian, asesinados a balazos en la colonia Chulavista, así como por Ángel Miguel, quien resultó herido durante el mismo ataque, y para pedir la localización de Dorian Alí Olivo Rodríguez y Viridiana Anaid Morales.

La movilización está prevista para iniciar a las 13:00 horas y tendrá como punto de partida la glorieta de Tlaltenango, desde donde los participantes avanzarán hasta el Tribunal Superior de Justicia. La convocatoria pide a los asistentes acudir vestidos de negro o blanco.

Los dos estudiantes de la Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados la noche del 26 de septiembre, después de asistir a una fiesta de cumpleaños en la colonia Chulavista. La universidad confirmó posteriormente el homicidio y exigió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

🚨🎓#ÚLTIMAHORA Convocan a marcha este 2 de octubre a la 1:00 PM desde la Glorieta de Tlaltenango al TSJ en #Cuernavaca. Exigen justicia por los estudiantes de la @UAEMor Christian, Gael y Ángel Miguel, y la localización de Dorian y Viridiana. 🏛️⚖️⚠️🚨 #Morelos #Noticias pic.twitter.com/cFZjkUUhs7 — OMG Noticias Morelos (@OMGNotiMorelos) September 30, 2026

¿Cuándo y dónde será la marcha del 2 de octubre en Cuernavaca?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la comunidad universitaria, la movilización se realizará:

Fecha: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: 13:00 horas

13:00 horas Punto de salida: glorieta de Tlaltenango

glorieta de Tlaltenango Destino: Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Justicia Vestimenta solicitada: negra o blanca

negra o blanca Motivo: exigir justicia por los estudiantes asesinados y pedir la localización con vida de Dorian y Viridiana

La protesta se suma a otras movilizaciones realizadas durante 2026 por estudiantes, familiares y colectivos para exigir respuestas ante los asesinatos y desapariciones relacionados con integrantes de la comunidad universitaria.

¿Qué pasó con Gael, Christian y Ángel Miguel en Cuernavaca?

Gael y Christian, ambos estudiantes de la Preparatoria número 2 de la UAEM, fueron asesinados a balazos la noche del 26 de septiembre de 2026 en la colonia Chulavista, en Cuernavaca.

De acuerdo con los reportes sobre el ataque, los jóvenes habían acudido a una fiesta de cumpleaños y posteriormente se encontraban en la vía pública cuando fueron atacados con armas de fuego. Ángel Miguel, quien también se encontraba en el lugar, resultó herido.

La UAEM informó que Gael y Christian tenían 17 años y expresó su condena por el doble homicidio. La institución señaló que la comunidad universitaria no debe acostumbrarse a permanecer de luto y demandó acciones para esclarecer el ataque.

Los asesinatos provocaron nuevas expresiones de solidaridad entre estudiantes y familiares y derivaron en la convocatoria para la movilización del 2 de octubre.

Dorian: desapareció tras viajar hacia Tres Marías

Otro de los reclamos de la marcha será la localización de Dorian Alí Olivo Rodríguez, quién desapareció el 2 de junio de 2026.

Dorian, de 20 años, había cursado estudios en la Facultad de Nutrición de la UAEM hasta diciembre de 2025, según información difundida por la propia universidad. La institución manifestó su preocupación por su desaparición y expresó su respaldo a sus familiares.

De acuerdo con la información difundida por familiares, el jóven habría viajado desde Cuautla hacia la zona de Tres Marías, en Huitzilac, y posteriormente se perdió comunicación con él. La última ubicación conocida de Dorian se registró en un punto entre Cuernavaca y Huitzilac.

Hasta septiembre, la búsqueda de Dorian continuaba.

Viridiana Morales: el caso que marcó a la comunidad de la UAEM

La convocatoria también retoma el caso de Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM desaparecida el 12 de agosto de 2012.

Viridiana tenía 21 años cuando viajó al Estado de México junto con su entonces esposo, Roberto Altamirano López, para realizar un campamento con motivo de su primer aniversario de bodas. Roberto fue localizado sin vida dos días después, mientras que el paradero de Viridiana permanece sin esclarecerse.

La desaparición de la estudiante generó desde entonces movilizaciones de alumnos, familiares y organizaciones. La UAEM ha documentado que, a lo largo de los años, estudiantes y familiares han mantenido acciones para exigir avances en su búsqueda.

El caso continúa siendo recordado dentro de la comunidad universitaria como uno de los expedientes de desaparición que han marcado a la institución.

¿Cuántos estudiantes de la UAEM han sido asesinados desde abril de 2025?

Con los homicidios de Gael y Christian, la cifra difundida sobre estudiantes de la UAEM asesinados desde abril de 2025 asciende a siete víctimas. De acuerdo con el recuento reportado por la propia universidad y medios locales, cinco de esos casos corresponden a mujeres víctimas de feminicidio.

La cronología es la siguiente:

Aylin: asesinada en abril de 2025. La UAEM informó que la estudiante de Psicología fue reportada como desaparecida el 3 de abril y localizada sin vida al día siguiente en Jiutepec

asesinada en abril de 2025. La UAEM informó que la estudiante de Psicología fue reportada como desaparecida el 3 de abril y localizada sin vida al día siguiente en Jiutepec Kimberly Ramos Beltrán: asesinada en marzo de 2026

asesinada en marzo de 2026 Karol Gómez Toledo: asesinada en marzo de 2026

asesinada en marzo de 2026 Michelle Itzayana Fuentes Calderón: asesinada en junio de 2026

asesinada en junio de 2026 Claudia Tacoronte Aguilera: estudiante española que realizaba una estancia de intercambio en la UAEM y fue asesinada en septiembre de 2026

estudiante española que realizaba una estancia de intercambio en la UAEM y fue asesinada en septiembre de 2026 Gael: estudiante de la Preparatoria número 2, asesinado el 26 de septiembre de 2026

estudiante de la Preparatoria número 2, asesinado el 26 de septiembre de 2026 Christian: estudiante de la Preparatoria número 2, asesinado en el mismo ataque que Gael

La Fiscalía de Morelos ha informado avances en algunos de estos expedientes. En septiembre de 2026 señaló, por ejemplo, que había detenidos y vinculaciones a proceso relacionadas con los casos de Aylin, Kimberly y Claudia, mientras que las investigaciones de otros expedientes continuaban.

La nueva movilización del 2 de octubre reunirá así distintos reclamos de la comunidad universitaria: esclarecer los homicidios recientes, garantizar condiciones de seguridad para los estudiantes y mantener la búsqueda de personas desaparecidas como Dorian y Viridiana.

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