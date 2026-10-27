¿Tienes 60 años o más? Infonavit permite solicitar un crédito para comprar casa; conoce los requisitos

Solicitar el crédito es sencillo. Foto: Cuartoscuro

El sueño de la gran mayoría de los mexicanos es hacerse de una vivienda, pero el camino no es sencillo y más cuando se llega a los 60 años. Sin embargo, esto ya no es así para los derechohabientes que se encuentran en el “sexto escalón” y buscan un patrimonio. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece créditos para esta población siempre que cumplan con los requisitos del organismo.

Cabe destacar que la edad influye directamente en el plazo disponible para pagar el financiamiento.

De acuerdo con el Infonavit, los trabajadores que mantienen una relación laboral vigente y realizan aportaciones al Instituto pueden solicitar un crédito hipotecario. El monto autorizado depende de factores como el salario, la edad y la capacidad de pago.

¿Hasta qué edad puedes solicitar un crédito Infonavit?

El Infonavit establece que la suma de la edad del solicitante y el plazo elegido para pagar el crédito no debe superar los siguientes límites:

Hombres: 70 años.

70 años. Mujeres: 75 años.

Esto significa que un hombre de 60 años podría solicitar un financiamiento con un plazo máximo de 10 años, mientras que una mujer de la misma edad podría contar con hasta 15 años para liquidarlo.

Los créditos pueden contratarse a plazos de entre uno y 30 años, siempre que se respeten los límites establecidos por el Instituto.

¡Con el INFONAVIT, tener casa propia ya es una realidad! 🏡



A sus 57 años, Juan demuestra que la edad no es un impedimento para consolidar un patrimonio.



Su historia es otro ejemplo de cómo el Programa de Vivienda para el Bienestar está transformando la vida de las y los… pic.twitter.com/TjhquJYn8Z — Infonavit (@Infonavit) January 9, 2026

¿Cuánto dinero presta el Infonavit a personas de 60 años?

Según la información oficial actualizada el 16 de julio de 2026, el crédito tradicional del Infonavit permite obtener hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, dependiendo de la capacidad de pago del derechohabiente.

Las tasas de interés son fijas durante la vida del crédito y van del 3.69% al 10.45% anual, de acuerdo con el nivel salarial.

No obstante, alcanzar los 60 años no garantiza recibir el monto máximo, pues cada solicitud está sujeta a una evaluación individual.

¿Qué requisitos debes cumplir para obtener el crédito?

Entre las condiciones que deben considerar los interesados se encuentran:

Mantener una relación laboral vigente y cotizar al Infonavit

Cumplir con los requisitos de elegibilidad del financiamiento

Contar con capacidad de pago suficiente

Elegir un plazo compatible con la edad del solicitante

No tener otro crédito Infonavit vigente sin liquidar

El Instituto también permite solicitar un nuevo financiamiento a quienes ya utilizaron un crédito anteriormente, siempre que hayan liquidado el anterior y cumplan nuevamente con los requisitos.

Beneficios del Crédito Infonavit a los 60 años

Entre los principales beneficios del Crédito Infonavit se encuentran:

Monto del préstamo de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos

de hasta Opción de Unamos Créditos , que permite alcanzar hasta 4 millones 889 mil 402 pesos al unir el crédito con un familiar o amigo

, que permite alcanzar hasta al unir el crédito con un familiar o amigo Tasa de interés fija durante toda la vida del crédito

durante toda la vida del crédito Mensualidades ajustadas al salario, edad y monto del financiamiento

al salario, edad y monto del financiamiento Sin cuota de administración , gastos de operación ni financieros

, gastos de operación ni financieros Exención de gastos de titulación para quienes ganan menos de 9 mil 241 pesos mensuales

para quienes ganan menos de Posibilidad de elegir tomar todo o solo una parte del crédito aprobado

El plazo puede ajustarse siempre que la mensualidad: No supere el 30% del ingreso No exceda el 20% si se gana hasta un salario mínimo



¿Dónde consultar cuánto te presta el Infonavit?

Los trabajadores interesados pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit, en el portal oficial del Instituto, y consultar el apartado de Precalificación y puntos.

Ahí podrán conocer el monto de crédito disponible y revisar las condiciones de financiamiento de acuerdo con su situación laboral y capacidad de pago.

El trámite es gratuito y puede iniciarse directamente en los canales oficiales del Infonavit.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.