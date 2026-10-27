Morena se deslinda de Guadalupe Taddei tras señalamientos en el INE

Morena se deslinda de Taddei. Foto: Melina Ochoa/Cuartoscuro

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, deslindó al partido de las presuntas irregularidades señaladas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que las responsabilidades deben recaer en las personas que hayan incurrido en conductas indebidas.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente afirmó que la situación relacionada con Guadalupe Taddei y otros funcionarios del organismo electoral no es responsabilidad directa de Morena. También señaló que corresponde a las autoridades competentes investigar posibles actos de corrupción y determinar las sanciones que procedan.

“En Morena no tenemos que hacernos responsables de lo que no nos corresponde ni nos toca”, expresó Montiel Reyes, al explicar que el partido responde por las acciones de sus dirigencias y militantes mediante sus propios mecanismos internos.

Morena pide investigar posibles irregularidades en el INE

Montiel Reyes señaló que la relación de Morena con el INE es la de un partido político sujeto a la regulación electoral, por lo que consideró que las posibles irregularidades deben atribuirse a quienes resulten responsables.

“El tema del INE no es un tema directo de Morena; nosotros somos un partido regulado por el INE y a quien deja mal es a las personas que hayan incurrido en alguna acción indebida o en un acto de corrupción”, declaró.

Respecto al manejo del presupuesto del organismo y los señalamientos sobre funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei, la dirigente indicó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el uso de los recursos públicos federales y, en su caso, deslindar responsabilidades.

La presidenta de Morena reiteró que el combate a la corrupción debe aplicarse sin distinciones y que las autoridades deben determinar si existieron conductas que ameriten sanciones.

Morena pide certeza para las elecciones de 2027

Ante el próximo proceso electoral de 2026-2027, Montiel Reyes llamó a la Cámara de Diputados a garantizar que la eventual sustitución de funcionarios del INE permita mantener la estabilidad y el funcionamiento del organismo.

La dirigente sostuvo que el proceso electoral requiere certeza jurídica, política y operativa, por lo que consideró importante que el nombramiento de quien ocupe la titularidad correspondiente recaiga en una persona con las condiciones necesarias para conducir los trabajos institucionales.

“Desde Morena lo que pedimos es que haya certeza jurídica y política para el proceso 2027”, señaló.

Ariadna Montiel destaca la estructura del INE

La presidenta nacional de Morena también defendió la capacidad institucional del INE y afirmó que su funcionamiento no depende únicamente de sus consejeros electorales, sino también de la experiencia de su personal.

“El INE es una institución, por eso es una institución: tiene una fortaleza que deviene no solamente de los consejeros electorales, sino de todo el cuerpo de trabajadores y trabajadoras que tienen experiencia en realizar el proceso electoral”, concluyó.

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos sobre la gestión del organismo electoral y de la discusión sobre los relevos institucionales de cara a los comicios de 2027.

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