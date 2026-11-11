¿Qué hacer ante una alerta bancaria por una compra sospechosa en el Buen Fin 2026?

Foto: Cuartoscuro

En este Buen Fin 2026, nadie queda exento de recibir una notificación de alerta por compra sospechosa; por esta razón, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron recomendaciones para proteger cuentas bancarias y evitar ser víctimas de delitos cibernéticos.

Ambos organismos lanzaron una alerta preventiva por la presencia de programas maliciosos, conocidos como malware, que pueden infiltrarse en celulares y otros dispositivos para robar información bancaria, obtener contraseñas e incluso realizar transferencias sin autorización.

¿Cómo pueden instalar malware en tu celular?

Los fraudes bancarios no necesariamente comienzan en las aplicaciones de los bancos. Los ciberdelincuentes también utilizan mensajes SMS, correos electrónicos, llamadas o enlaces falsos para engañar a las personas y conseguir que descarguen aplicaciones o archivos maliciosos.

Una vez instalado, el programa puede robar información confidencial, obtener contraseñas mediante pantallas falsas o permitir el control remoto del dispositivo.

¿Qué hacer si tu celular tiene malware o detectas movimientos bancarios sospechosos?

Si sospechas que tu dispositivo fue comprometido o identificas una operación que no reconoces, la Condusef y la ABM recomiendan actuar de inmediato:

Detén cualquier transacción que estés realizando. Desconecta tu dispositivo de internet. Comunícate con tu banco mediante sus canales oficiales. Cambia tus contraseñas desde otro dispositivo seguro.

La prevención y la información son fundamentales para reducir los fraudes financieros. Por ello, las autoridades exhortan a los usuarios a verificar cualquier comunicación antes de proporcionar datos personales o instalar programas.

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