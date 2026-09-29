Robo de identidad financiera: 4 pasos a seguir si te cobran una deuda que no solicitaste

El robo de identidad financiera puede dejarte con deudas que nunca solicitaste. Si alguien utiliza tus datos personales para tramitar créditos o abrir cuentas bancarias, puedes bloquear tu historial crediticio, presentar una reclamación y denunciar ante el Ministerio Público, explicó Denisse Montesinos, especialista en finanzas personales y presidenta de Mujeres en Finanzas.

Datos revelan que, hasta mayo de 2026, la Condusef había recibido alrededor de 35 mil 700 reclamaciones por fraudes financieros, de las cuales más del 37% estaban relacionadas con robo o usurpación de identidad.

Si recibes un aviso de un préstamo que no solicitaste, Montesinos recomienda actuar de inmediato para evitar que se autoricen nuevos créditos:

Bloquea tu Buró de Crédito

Desconoce la deuda

Denuncia ante el Ministerio Público

Presenta una queja ante Condusef.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.