Ayotzinapa, 12 años después: de la “verdad histórica” a las nuevas líneas de investigación

Miles marcharon en CDMX por el aniversario del caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Han pasado 12 largos años desde que México quedó marcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos“, ocurrida entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Desde entonces, la exigencia social por conocer el paradero de los jóvenes y la verdad del caso no ha cesado. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer cuatro nuevas líneas de investigación junto con 17 nuevas personas presuntamente relacionadas.

Para entender uno de los episodios, considerado de los más oscuros del país, en Uno TV te presentamos una cronología con todos los detalles del caso.

Desaparecen los normalistas de Ayotzinapa

La información oficial indica que los jóvenes recaudaban fondos para asistir a la protesta del 2 de octubre de aquel año en la Ciudad de México. Entre las acciones emprendidas, tomaron autobuses para dirigirse a Chilpancingo, pero la policía bloqueó la carretera principal y cambiaron la ruta hacia Iguala, donde hicieron una actividad de “boteo”. Sin embargo, a su retirada, patrullas de la policía municipal los interceptaron y abrieron fuego contra los camiones.

De acuerdo con el informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tras los hechos ocurridos en Iguala, se reportó un saldo de siete personas fallecidas, varias heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no localizados.

Entre las víctimas también se encontraban integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y otras personas afectadas durante los ataques. Desde entonces, la pesadilla parece no tener fin.

La “verdad histórica” en voz de Jesús Murillo Karam

El 27 de enero del 2015, el entonces procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, realizó una conferencia de prensa en la que presentó la llamada “verdad histórica”, en la que explicó las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Sostuvo que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales, entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.

Murillo Karam afirmó que dicha conclusión estaba sustentada en testimonios y elementos científicos de las investigaciones llevadas a cabo. Se dio a conocer, en aquel momento, la detención de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”; miembro de dicha organización delictiva y quien habría participado en los hechos.

Sin embargo, esta narrativa fue cuestionada y señalada como una construcción irregular por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), que documentó manipulación de escenas, tortura y falsificación de pruebas.

Actualmente, Jesús Murillo Karam enfrenta procesos judiciales por su papel en el caso. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, también fueron detenidos e investigados por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos y por su posible responsabilidad en los hechos.

Entra en acción el GIEI y cuestiona la “verdad histórica”

Tras la denuncia de irregularidades en la investigación inicial, se crea el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó la “verdad histórica”.

Septiembre de 2015 – Primer informe

Cuestionó la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, documentó la participación de distintas corporaciones e identificó un quinto autobús como una línea que debía investigarse.

Abril de 2016 – Segundo informe

Documentó irregularidades en la investigación, incluidas actuaciones relacionadas con el río San Juan que no habían sido incorporadas inicialmente al expediente, además de abordar denuncias de tortura y problemas en la obtención de pruebas.

Abril de 2016 – Fin de la primera etapa

Terminó su primer periodo de trabajo en México y la CIDH continuó dando seguimiento al caso mediante el MESA.

2019-2020 – Regreso del GIEI

Se reactivó la asistencia internacional y, en 2020, el grupo regresó formalmente a México para continuar con la investigación.

Marzo de 2022 – Tercer informe

Tras revisar nuevas evidencias y documentos desclasificados, profundizó los cuestionamientos a la investigación original y reveló información sobre la presencia de elementos de Semar en el basurero de Cocula antes de determinadas diligencias oficiales.

Septiembre de 2022 – Cuarto informe

Advirtió que investigaciones anteriores estuvieron afectadas por evidencias de tortura, dependencia de declaraciones y falta de pruebas objetivas complementarias. Incorporó nuevos archivos, testimonios, análisis telefónicos y escuchas provenientes de Estados Unidos.

Marzo de 2023 – Quinto informe

Profundizó las líneas sobre autoría, obstrucción de la justicia y tortura, y solicitó mayor acceso a información de Sedena y Semar.

Julio de 2023 – Sexto y último informe

Cerró su segunda etapa con un balance sobre los ataques, desapariciones, ejecuciones, tortura y posibles acciones de ocultamiento y desviación de la investigación. El GIEI dejó señaladas líneas pendientes para esclarecer el caso y continuar la búsqueda de los estudiantes.

Covaj presenta su informe y cataloga el caso como “crimen de Estado”

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) concluyó en su informe presentado el 18 de agosto de 2022 que la desaparición de los 43 normalistas constituyó un “crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones. Según el documento, autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y sus acciones, omisiones o participación permitieron su desaparición y la muerte de otras seis personas.

La investigación señaló que, después de los hechos de violencia del 26 de septiembre de 2014, alrededor de las 22:45 horas se habría dado la orden de desaparecer a los estudiantes. La Comisión informó que tres de los 43 jóvenes habían sido identificados y sostuvo que no había indicios de que los estudiantes estuvieran con vida.

También señaló que la investigación debía continuar para determinar responsabilidades, localizar a los normalistas y esclarecer completamente lo sucedido.

“Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos y no hay indicio de que los jóvenes se encuentren con vida, ya que todos los testimonios acreditan que fueron ultimados y desaparecidos”, se mencionó en el informe de la CoVAJ.

Asimismo, se mencionó que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas, a quienes se les llevan a cabo las diligencias judiciales correspondientes.

Covaj y las tres hipótesis sobre el caso Ayotzinapa

El 27 de septiembre de 2023, la Covaj planteó tres hipótesis sobre la desaparición de los 43 normalistas:

1. Confusión con integrantes de Los Rojos: Guerreros Unidos habría considerado que entre los normalistas se encontraban personas vinculadas con Los Rojos, grupo criminal rival.

2. Escarmiento o venganza contra los estudiantes: La desaparición pudo estar relacionada con un escarmiento en un contexto de confrontaciones previas y amenazas vinculadas con el entonces presidente municipal de Iguala y Guerreros Unidos.

3. Trasiego de drogas: Alguno de los autobuses tomados por los estudiantes podría haber transportado droga, armas o dinero perteneciente a Guerreros Unidos.

FGR da a conocer que sí hubo grabaciones y detención del exgobernador de Guerrero

Ernestina Godoy, titular de la FGR, aseguró que ya tenían el informe público sobre el caso Ayotzinapa, con nuevas líneas de investigación.

La FGR informó que nuevas diligencias y testimonios apuntaron a una posible participación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias, entre ellas videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Aguirre fue detenido en agosto de 2026 y enfrenta un proceso por su presunta participación en estos hechos.

Se dijo que cámaras del Palacio de Justicia de Guerrero habrían grabado la detención de un autobús con normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, pese a que inicialmente se aseguró que esas imágenes no existían.

Dos testimonios recabados en enero y mayo de 2026 apuntaron hacia el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero: uno sostuvo que las grabaciones fueron sustraídas y entregadas al mandatario, mientras otro señaló que este habría ordenado desaparecer evidencias. La investigación derivó en su detención y posterior vinculación a proceso.

Caso Ayotzinapa: FGR presenta cuatro nuevas líneas de investigación

En la conferencia del 28 de septiembre de 2026, en la que participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), se dieron a conocer cuatro nuevas líneas de investigación.

1. Comunicaciones y nuevas personas bajo investigación

El análisis de llamadas permitió identificar 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias. Las diligencias también reforzaron la investigación sobre funerarias y el Servicio Médico Forense de Iguala.

2. Uso de teléfonos de los normalistas

La FGR rastreó tres celulares de estudiantes utilizados después de su desaparición. Las indagatorias han involucrado a un exservidor público y a un policía municipal de Iguala, mientras que otro dispositivo reforzó la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal.

3. Identificación de un nuevo participante

El reanálisis de los expedientes permitió identificar a una persona que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos y que durante años había aparecido únicamente mediante un alias. Su declaración, rendida en julio de 2026, aportó nueva información relacionada con Guerreros Unidos.

4. Ocultamiento de videograbaciones

La Fiscalía investiga la desaparición de videos de las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que habrían registrado momentos relacionados con la detención de normalistas. Esta línea derivó en procesos contra exservidoras públicas y aportó elementos a la investigación sobre el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Al final de la conferencia, las autoridades indicaron que continuarán las búsquedas, profundizarán las investigaciones sobre las funerarias, el SEMEFO y las videograbaciones, y mantendrán el diálogo con las madres y padres de los estudiantes.

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