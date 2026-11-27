CDMX espera las lluvias más fuertes del año Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir lluvias intensas y bajas temperaturas durante este fin de semana, debido a los efectos de la primera tormenta invernal. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades ante el pronóstico de precipitaciones que podrían ser las más fuertes del año.

“Va a estar lloviendo mañana y no va a dejar de llover todo el día de mañana hasta el sábado”, advirtió la mandataria, al referirse al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la primera tormenta invernal que afectará nuestra ciudad este fin de semana.



Es importante que conozcas qué condiciones se esperan, las acciones que llevaremos a cabo y, sobre todo, cómo prevenir riesgos y cuidar de ti y de tu… pic.twitter.com/UpO5iMO6ia — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 27, 2026

El volumen de las lluvias pude alcanzar entre 50 y 70 milímetros

El secretario de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza Hernández, detalló que las lluvias comenzarían este viernes a partir de las 15:00 horas y continuarían hasta la tarde del sábado.

Se estima un volumen de precipitación de entre 50 y 70 milímetros, una cantidad que podría convertir a estas lluvias en las más intensas de 2026 en la capital. El funcionario también señaló que se trata de condiciones atípicas para esta época del año, pues las precipitaciones más abundantes suelen presentarse entre agosto y octubre.

Activan Plan Tlaloque en 52 puntos de CDMX por lluvias

Ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones, el Gobierno capitalino pondrá en marcha el Plan de Emergencia Tlaloque, con atención prioritaria en 52 puntos identificados como críticos.

Como parte del Operativo Tlaloque 2.0, se desplegarán más de 250 elementos y alrededor de 300 equipos de bombeo y vehículos tipo Vactor para atender posibles emergencias.

Las autoridades buscan responder a las afectaciones que puedan ocasionar las lluvias y reducir los riesgos en las zonas con mayores problemas de acumulación de agua.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), Pablo Yanes Rizo, informó que la dependencia está preparada para brindar atención inmediata a las familias que pudieran resultar afectadas.

¿Dónde podría caer aguanieve en la Ciudad de México?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que no se prevé caída de nieve en la zona urbana de la capital.

Sin embargo, existe la posibilidad de que se registre aguanieve o nieve en las zonas altas del sur y poniente de la CDMX, durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

Para esos días se pronostican temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían oscilar entre -2 y 6 grados.

El domingo se espera que las condiciones meteorológicas mejoren y el cielo se despeje.

Recomendaciones ante las lluvias y bajas temperaturas en CDMX

La SGIRPC pidió a la población tomar precauciones durante el periodo de lluvias y frío. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar atravesar corrientes de agua

No tirar basura en calles ni coladeras para prevenir inundaciones

Mantenerse informada a través de los avisos oficiales

Clara Brugada reiteró el llamado a mantenerse pendientes de las condiciones del clima y pidió a la ciudadanía apoyarse ante el descenso de temperaturas.

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