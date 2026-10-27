INE bajo la lupa: cuestionan gestión de Guadalupe Taddei

En su análisis, Javier Solórzano habla sobre la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones. El analista plantea la necesidad de investigar lo ocurrido dentro del organismo y revisar los mecanismos de control que permitieron esas prácticas.

Señala que desde 2023 se hablaba de posibles irregularidades en procesos de contratación y licitación dentro del instituto. Por ello, y ante la inminente elección de nueva cabeza del INE, Solórzano plantea que la selección de la próxima persona debe considerar criterios como capacidad, compromiso democrático, pluralidad y transparencia.

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