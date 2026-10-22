¿Qué pasará con la Modalidad 40?

La periodista Martha Anaya analiza la audiencia y los comentarios que generó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en YouTube, donde identificó que, más allá de las disputas políticas, algunos usuarios expresaron preocupación por la Modalidad 40 del IMSS, las pensiones y la situación del ISSSTE.

Anaya destaca que alrededor de 60 mil espectadores permanecieron conectados hasta el final de la transmisión presidencial. Precisó que fueron 59 mil 974 personas, una cifra que consideró respetable para la audiencia mexicana, aunque inferior a la que solía registrar el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La grilla política domina el chat de la mañanera

Uno de los aspectos que llamó la atención de la periodista fue el contenido de los mensajes publicados por los espectadores durante la conferencia.

“La gran mayoría, déjenme decirles, era grilla pura”, señala Anaya al describir los comentarios relacionados con figuras políticas, diferencias dentro de Morena y críticas a los partidos de oposición.

Sin embargo, entre esos mensajes encontró otro asunto que consideró relevante: las inquietudes relacionadas con los servicios de salud y el sistema de pensiones.

Modalidad 40 del IMSS: preocupación por las pensiones

Martha Anaya centra parte de su análisis en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), después de que, según relató, durante la conferencia se hablara de su eliminación por la detección de presuntos fraudes vinculados con el acceso a pensiones elevadas.

De acuerdo con lo expuesto en la transmisión presidencial, esos casos habrían representado un impacto económico de cientos de miles de millones, argumento señalado para justificar la medida.

La posible eliminación del esquema generó cuestionamientos entre los usuarios.

Un mensaje, dice la analista, planteaba que la medida podría favorecer a quienes tienen mayores recursos, una crítica que reflejaba la inquietud de algunos participantes ante los cambios anunciados.

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