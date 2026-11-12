Noticias de hoy 12 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Amenaza arancelaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si no frena las caravanas migrantes que avanzan hacia su frontera.

Caravana migrante

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna caravana migrante ha cruzado a Estados Unidos. La declaración responde a la amenaza arancelaria de Donald Trump.

Tiroteo en EE.UU.

Cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en Washington D. C., Estados Unidos. El hecho ocurrió en una zona cercana a la Casa Blanca.

Escándalo en Nvidia

Jensen Huangrenunció como director ejecutivo de Nvidia tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales. Una de ellas, con una mujer acusada de espionaje para China.

Vadhir Derbez

La defensa de Vadhir Derbez aseguró que el actor está tranquilo tras declararse inconstitucional la orden de aprehensión por presunta violación. Su abogado aseguró que las pruebas presentadas no acreditaron su participación en los hechos denunciados.

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