¿Puedes cobrar pensión del IMSS e ISSSTE al mismo tiempo en diciembre? Esto dicen las reglas

Quiénes serán los beneficiados en diciembre. Foto: Cuartoscuro

Las personas que trabajaron tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden aprovechar sus periodos de cotización para solicitar una pensión.

Sin embargo, esto no significa que automáticamente puedan cobrar dos pensiones al mismo tiempo en diciembre de 2026, ya que el procedimiento conocido como portabilidad de derechos tiene una finalidad distinta.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), este mecanismo permite reconocer los periodos cotizados en ambas instituciones para facilitar el cumplimiento de los requisitos de jubilación.

La medida beneficia principalmente a quienes alternaron empleos en el sector privado y en dependencias gubernamentales durante su vida laboral.

¿Quiénes pueden sumar sus cotizaciones del IMSS e ISSSTE en 2026?

La Consar establece que pueden solicitar la portabilidad de derechos IMSS-ISSSTE quienes hayan cotizado en ambas instituciones y cumplan determinadas condiciones.

Entre los requisitos se encuentran:

Haber cotizado tanto en el IMSS como en el ISSSTE

Pertenecer al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 o 1997 y al régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE

Tener al menos 60 años para acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada

Encontrarse en el periodo de conservación de derechos del IMSS, cuando corresponda al régimen de la Ley 73

Obtener la Constancia de Periodos Reconocidos IMSS-ISSSTE

Estar dado de baja de los regímenes obligatorios de ambas instituciones al solicitar la pensión

La autoridad también permite iniciar el procedimiento de reconocimiento de periodos durante el año anterior a cumplir los 60 años.

No obstante, haber cotizado en ambas instituciones no garantiza automáticamente una pensión. Cada solicitante debe cumplir los requisitos del régimen que le corresponda.

¿Se pueden cobrar dos pensiones del IMSS e ISSSTE al mismo tiempo?

Es importante distinguir entre la portabilidad de derechos y el cobro simultáneo de dos pensiones.

La portabilidad permite sumar periodos de cotización para obtener una pensión ante el instituto correspondiente, pero no genera dos pagos independientes por el mismo tiempo de servicio.

Por otra parte, existen situaciones en las que una persona puede recibir pensiones de diferentes regímenes, siempre que sean legalmente compatibles y cumpla los requisitos particulares.

La posibilidad de recibir ambos pagos depende del origen de las pensiones, las leyes aplicables y las condiciones de cada expediente.

Por ello, no existe una autorización general para que todos los adultos mayores que cotizaron en ambas instituciones reciban dos depósitos a partir de diciembre de 2026.

¿Cuántas semanas necesitas para pensionarte mediante portabilidad?

El número de semanas necesarias depende del régimen pensionario aplicable.

Para quienes solicitan una pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973, el IMSS establece un mínimo de 500 semanas de cotización, además de los requisitos correspondientes.

En cambio, para quienes pertenecen a la Ley del Seguro Social de 1997, el requisito durante 2026 es de 875 semanas cotizadas.

Este último requisito aumentará gradualmente:

2026: 875 semanas

2027: 900 semanas

2028: 925 semanas

2029: 950 semanas

2030: 975 semanas

2031: mil semanas

La portabilidad permite reconocer periodos válidos de ambas instituciones, pero los periodos trabajados simultáneamente no se contabilizan dos veces.

¿Cómo solicitar la portabilidad de derechos IMSS-ISSSTE?

El procedimiento comienza con una solicitud de transferencia de derechos ante la institución donde la persona realizó su última cotización.

De acuerdo con la Consar, los interesados deben seguir estos pasos:

Acudir a la institución correspondiente para solicitar el reconocimiento de periodos cotizados Presentar la documentación necesaria para validar su historial laboral Esperar la revisión de los registros de cotización del IMSS y del ISSSTE Obtener la constancia oficial que reconozca los periodos acumulados Continuar con la solicitud de pensión ante la institución correspondiente

Cuando las bajas laborales ocurren de manera simultánea, las disposiciones de portabilidad contemplan la posibilidad de elegir ante cuál instituto realizar el procedimiento.

La Consar señala un plazo de 30 días hábiles para la transferencia de derechos y el reconocimiento de los periodos, conforme a las reglas administrativas aplicables.

Este plazo no significa que la pensión comenzará a pagarse inmediatamente, pues su autorización requiere un procedimiento adicional.

¿Qué documentos necesitas para unir tus cotizaciones?

Las autoridades de seguridad social solicitan documentación para verificar la identidad del trabajador y los registros acumulados durante su vida laboral.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Documento de elección o Expediente Electrónico Único que acredite el régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE

Estado de cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore)

La institución correspondiente puede solicitar información adicional para integrar el expediente pensionario.

¿Habrá un pago especial de pensiones IMSS e ISSSTE en diciembre de 2026?

Las disposiciones oficiales sobre portabilidad no establecen un pago extraordinario ni una autorización general para recibir dos pensiones en diciembre de 2026.

Este mecanismo forma parte de las reglas de reconocimiento de derechos pensionarios y no constituye un programa temporal de apoyos económicos.

Por lo tanto, quienes hayan trabajado en el sector público y privado pueden revisar sus cotizaciones para determinar si cumplen los requisitos de una pensión.

Los interesados pueden consultar el procedimiento en el portal del IMSS o revisar la información de PENSIONISSSTE.

La recomendación es verificar los periodos reconocidos y el régimen pensionario antes de iniciar la solicitud, ya que de ello depende el acceso al beneficio.

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