Noticias de hoy lunes 16 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Sheinbaum y Jinping

La reunión entre Claudia Sheinbaum y su homólogo de China, Xi Jinping, ocurrirá en plena disputa comercial con Estados Unidos. México buscará impulsar la cooperación e inversiones con Asia.

Félix Gallardo

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, pasó sus últimos días en un hospital privado de Jalisco.

Jesús Seade

Jesús Seade dejará su cargo como embajador de México en China para incorporarse al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Anthropic a la bolsa

Anthropic busca batir récords con su salida en la Bolsa de Valores de Wall Street, en un momento de incertidumbre por el alto costo de la IA y por el desarrollo acelerado de esta tecnología.

Grammy 2027

La ceremonia de los Premios Grammy 2027 se llevará a cabo el próximo domingo 7 de febrero en Los Ángeles. Rosalía, Olivia Rodrigo y Bruno Mars figuran entre los nominados.

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