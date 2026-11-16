Video: Lanzan objeto al Papa León XIV durante recorrido en papamóvil en Perú

Papa León XIV de gira en Perú. Foto: AFP

El Papa León XIV fue golpeado por un objeto lanzado por un asistente mientras realizaba un recorrido en el papamóvil, durante su visita a Perú. El hecho ocurrió cuando el pontífice avanzaba junto a las vallas colocadas para separar a los asistentes del trayecto.

De acuerdo con reportes de Ramiro Escoto, una persona lanzó el objeto desde la zona del público. En un video, se observa cómo el Papa es golpeado y se lleva las manos al rostro.

#ULTIMAHORA| mientras hacía su recoirrido en el #PapaMóvil, un asistente desde la valla lanzó un objeto al @Pontifex_es . el recorrido continúa sin consecuencias.#Perú pic.twitter.com/IGDjxa21pe — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) November 16, 2026

Pese al incidente, el recorrido continuó sin consecuencias para el líder de la Iglesia católica.

El hecho ocurrió durante la última jornada de la gira de 12 días que León XIV realizó por Sudamérica, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV concluye gira por Sudamérica

Este lunes, el pontífice concluyó su recorrido por Perú, país donde vivió cerca de dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

Durante su última jornada, visitó un hogar de adultos mayores en Callao, donde denunció el abandono y los maltratos que enfrenta este sector de la población.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, expresó.

Posteriormente, se trasladó a la base aérea Las Palmas, en Lima, para encabezar una misa multitudinaria, en la que cientos de miles de fieles se congregaron para verlo.

Durante su gira, León XIV también llevó mensajes sobre justicia social, protección de las personas vulnerables y cuidado del medio ambiente.

En Uruguay, llamó la atención sobre la violencia relacionada con el narcotráfico y los ataques contra las mujeres. En Argentina, encabezó celebraciones religiosas que reunieron a millones de personas.

Mientras que en Perú, se reunió con víctimas de abusos cometidos por integrantes del clero y visitó comunidades de la Amazonía, donde advirtió sobre los daños ambientales y el abandono de los pueblos indígenas.

La gira también estuvo marcada por la atención a su estado de salud, luego de que el pontífice enfrentara problemas pulmonares y se sometiera a una intervención quirúrgica. Pese a las dudas sobre su recuperación, completó los 12 días de actividades programadas.

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