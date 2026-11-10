Meghan Markle reaparece junto al príncipe Harry tras acusaciones contra su padre; así fue su llegada a Bruselas

No brindó declaraciones. Foto: Reuters

Meghan Markle reapareció públicamente por primera vez tras la detención de su padre, Thomas Markle; su aparición fue este 10 de noviembre a lado del príncipe Harry durante una visita a Bruselas, Bélgica.

La pareja fue captada tomada de la mano mientras se dirigía al Parlamento Europeo, donde fue invitada a inaugurar el monumento Lost Screen Memorial, dedicado a 50 niños que perdieron la vida a causa de la violencia digital.

Meghan Markle niega declaraciones tras escándalo familiar

Durante su llegada al edificio Paul-Henri Spaak, sede del Parlamento Europeo, los reporteros preguntaron a Meghan cómo se sentía y cómo estaba enfrentando las acusaciones contra Thomas Markle.

“Meghan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo estás llevando?”, cuestionaron algunos periodistas. Posteriormente, otro integrante de la prensa preguntó a la pareja si tenía algún comentario sobre la situación.

Sin embargo, los duques de Sussex no respondieron a las preguntas y continuaron su recorrido junto a sus anfitriones. Meghan lució un abrigo largo y oscuro, mientras llevaba el cabello recogido.

¿Por qué Meghan Markle no dio un discurso junto al príncipe Harry?

Posteriormente, durante el evento, el príncipe Harry habló sobre la importancia de proteger a los menores en los espacios digitales y recordó a las familias que han perdido a sus hijos por los peligros que enfrentan en internet.

“No estoy aquí como experto ni como político. Estoy aquí como padre. Mi esposa, como madre”, expresó el duque de Sussex.

Harry también señaló que él y Meghan respaldan a padres que han atravesado estas pérdidas y destacó que los niños deben tener la oportunidad de descubrir intereses, amistades y comunidades en internet sin poner en riesgo su seguridad.

“Todos los niños deberían poder conectarse a internet y descubrir algo maravilloso. Un amigo. Un interés que se convierta en una pasión. Un lugar donde se sientan comprendidos”, . Principe Harry

Asimismo, sostuvo que los menores merecen sentirse seguros en cualquier espacio, ya sea en un aula, un parque o mientras utilizan dispositivos digitales.

Aunque inicialmente el discurso contemplaba que Meghan participara en el discurso principal junto a su esposo, finalmente no intervino durante el evento. La decisión se dio después de que surgieran nuevas acusaciones contra su padre, Thomas Markle, quien compareció ante un tribunal de Florida por un caso relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con el portavoz, Meghan no se sentía con la suficiente fortaleza emocional para participar en la intervención prevista, aunque decidió acompañar al príncipe Harry durante el compromiso oficial.

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