“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: 5 cosas que no debes guardar debajo del fregadero

El espacio debajo del fregadero suele convertirse en un lugar para guardar de todo: bolsas, trapos, productos de limpieza y hasta aparatos que usamos pocas veces. Sin embargo, hay cinco cosas que es mejor mantener lejos de esta zona para evitar problemas en casa.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte algunas recomendaciones para organizar este espacio y prevenir accidentes.

Papel, cartón y servilletas

Las servilletas, los rollos de papel de cocina, las bolsas de papel y las cajas de cartón deben guardarse en un lugar seco.

Una pequeña fuga de agua puede humedecer estos materiales, provocar malos olores y favorecer la aparición de moho. Por eso, lo mejor es mantenerlos lejos de las tuberías y de cualquier zona donde pueda acumularse humedad.

Alimentos y productos comestibles

Aunque estén cerrados, los alimentos no deberían almacenarse debajo del fregadero, especialmente si comparten espacio con productos de limpieza. Lo recomendable es mantener la comida en una despensa o en otro lugar destinado para ese fin, lejos de sustancias químicas que podrían derramarse o contaminar los envases.

Productos de limpieza mal cerrados

Debajo del fregadero es común guardar detergentes, desinfectantes y otros artículos de limpieza. Sin embargo, es importante revisar que sus envases estén bien cerrados y colocarlos de manera que se reduzca el riesgo de derrames.

Una charola puede ayudar a contener pequeñas fugas de los envases, aunque no sustituye el almacenamiento adecuado ni evita todos los riesgos.

También recuerda que nunca debes mezclar cloro con otros productos de limpieza. Algunas combinaciones pueden liberar gases tóxicos y poner en riesgo la salud.

Aparatos eléctricos

La licuadora, la cafetera y la sandwichera son algunos de los aparatos que pueden terminar debajo del fregadero cuando falta espacio en la cocina.

Sin embargo, guardarlos cerca de las tuberías no es recomendable. Una fuga podría mojar los equipos y provocar daños o riesgos eléctricos.

Lo mejor es buscarles un sitio seco, lejos de posibles filtraciones de agua.

Objetos que casi nunca utilizas

El espacio debajo del fregadero también puede convertirse en un depósito de herramientas, cajas, bolsas y trapos que rara vez utilizamos.

El problema es que, cuando acumulamos demasiadas cosas, resulta más difícil revisar las tuberías y detectar a tiempo una fuga. Mantener el área despejada facilita la limpieza, la organización y la revisión periódica de posibles filtraciones.

¿Qué guardas debajo del fregadero?

Conservar este espacio ordenado no solo ayuda a aprovechar mejor la cocina, también permite identificar problemas antes de que provoquen daños mayores.

Revisa qué tienes almacenado y procura mantener los objetos alejados de las tuberías, especialmente aquellos que pueden dañarse con la humedad o representar un riesgo si entran en contacto con el agua.

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