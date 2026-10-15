Renovación del permiso de trabajo en EE. UU.: por qué pedirla tarde puede dejarte sin empleo

El DHS eliminó la extensión automática de hasta 540 días. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó de forma definitiva la extensión automática de hasta 540 días que permitía a miles de inmigrantes seguir trabajando mientras esperaban la renovación de su permiso de trabajo, de acuerdo con la regla final publicada en el Federal Register.

Con ese cambio, si el permiso vence antes de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) apruebe la renovación, la persona se queda sin autorización para trabajar hasta que llegue la decisión, aunque haya presentado su solicitud a tiempo. El riesgo de quedarse sin empleo depende sobre todo de qué tan pronto se pida la renovación, porque el propio gobierno reconoce que una espera larga hace más probable una interrupción.

La medida no alcanza a todos los trabajadores con permiso, y algunos grupos conservan protecciones especiales. Tampoco cambia lo que deben hacer los empleadores cuando un documento vence, un punto que puede marcar la diferencia entre conservar o perder un trabajo.

¿Qué decidió el DHS sobre la extensión automática del permiso de trabajo?

La regla, que el DHS publicó el 14 de octubre de 2026 y que entró en vigor ese mismo día, confirma sin cambios una medida provisional que se aplicaba desde el 30 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, quien pide renovar su permiso de trabajo, conocido como EAD, deja de recibir la extensión automática que antes le daba hasta 540 días más para seguir trabajando con la tarjeta vencida y el recibo de su trámite.

El gobierno justificó la medida con el argumento de que necesita revisar y verificar a cada solicitante antes de darle un nuevo permiso, en lugar de extenderlo sin completar esos controles. Como ejemplo citó el ataque del 1 de junio de 2025 en Boulder, Colorado, cometido por una persona con un permiso extendido de forma automática, y concluyó que las extensiones automáticas representan un riesgo de seguridad.

Antes de volverla definitiva, el DHS abrió un periodo de comentarios en el que recibió 653 opiniones del público, a favor y en contra. Al final mantuvo la regla tal como estaba y dejó claro que la medida no decide si un permiso se renueva o no, sino solo si la persona puede seguir trabajando mientras espera.

¿Quiénes quedan afectados por el fin de la extensión de 540 días y quiénes no?

El cambio alcanza a quienes pidieron su renovación el 30 de octubre de 2025 o después y pertenecen a alguna de las 18 categorías que antes tenían extensión automática. De acuerdo con la regla provisional de 2025, entre esas categorías están las siguientes.

Personas con una solicitud de asilo pendiente

Personas con un trámite de green card en proceso, conocido como ajuste de estatus

Cónyuges con visa H-4 de trabajadores con visa H-1B

Personas con una solicitud de cancelación de deportación pendiente

USCIS Ends 540-Day EAD Auto-Extension! 432,000 Renewals Backlogged



🇺🇸 Major U.S. work permit policy change!



Effective October 14, 2026, DHS has ended the 540-day automatic EAD extension for certain renewal categories, affecting some H-4 spouses and asylum applicants.



Over… pic.twitter.com/6yVEymyUFv — Globevisa Group (@GroupGlobevisa) October 15, 2026

Los solicitantes de asilo y de Green Card sumaron cerca del 80% de las solicitudes de permiso de trabajo entre enero de 2025 y junio de 2026, por lo que son los grupos con más trabajadores expuestos. En cambio, algunos casos conservan protecciones que la regla no toca.

Quienes pidieron su renovación antes del 30 de octubre de 2025, que mantienen la extensión de hasta 540 días

Los beneficiarios de TPS, que conservan las extensiones que el gobierno anuncie en los avisos del Federal Register para su país

Las personas cuya extensión la otorga directamente una ley o un aviso oficial específico

El caso del TPS tiene un matiz. La ley de 2025 conocida como One Big Beautiful Bill Act, limita el permiso de trabajo de estos beneficiarios a un año o a lo que dure la protección de su país, lo que sea menor, así que renovar el permiso de trabajo por TPS se vuelve un trámite más frecuente, con sus propios costos ante USCIS. Los refugiados y asilados que mantienen su estatus pueden seguir trabajando aunque su tarjeta venza, porque su permiso viene del estatus y no del documento.

¿Qué pasa con el empleo si el permiso vence y la renovación sigue pendiente?

Una persona que pierde la autorización no puede seguir trabajando legalmente hasta que USCIS apruebe su renovación, y su empleador tampoco puede mantenerla en funciones durante ese tiempo. El propio gobierno calculó en la regla final cuántos trabajadores podrían quedar en esa situación y cuánto les costaría a las empresas.

Entre 20 mil y 33 mil permisos de trabajo vencerían antes de que llegue la renovación, en un periodo de 18 meses que comienza en mayo de 2027

Entre mil 700 y 2 mil 800 empleadores tendrían trabajadores afectados

Las empresas perderían 138.1 millones de dólares en productividad al no poder reemplazar con facilidad a esos trabajadores

La rotación de personal les costaría otros 312.1 millones de dólares

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce además que no puede predecir cómo cambiarán los tiempos de trámite de USCIS. En el texto de la regla advierte que mientras más espere una persona para pedir la renovación, más probable es que sufra una interrupción temporal, un escenario que ya enfrentan quienes tienen un permiso de trabajo vencido mientras USCIS sigue revisando su caso.

¿Cuándo conviene pedir la renovación y qué deben saber los empleadores sobre el Formulario I-9?

USCIS recomienda pedir la renovación hasta 180 días antes de que venza el permiso, y sin la extensión automática ese margen se vuelve la principal protección del trabajador. Anotar la fecha de vencimiento con seis meses de anticipación, presentar el trámite apenas se abra ese plazo y guardar todos los avisos de USCIS son pasos sencillos que reducen el riesgo de quedarse sin empleo.

Para los empleadores, la regla no cambia las obligaciones del Formulario I-9, el documento con el que verifican que un trabajador puede laborar en EE. UU. Cuando un permiso vence, el empleador debe volver a verificar al trabajador, quien tiene que presentar un documento vigente a más tardar el día en que vence el anterior.

Los recibos de USCIS emitidos desde el 30 de octubre de 2025 no sirven como prueba de permiso de trabajo, ni solos ni junto con la tarjeta vencida, y el propio documento lo aclara. En cambio, quienes renovaron antes de esa fecha pueden seguir presentando la tarjeta vencida con su recibo, y el empleador anota en el I-9 la nueva fecha y vuelve a verificar cuando termina la extensión.

Ante un retraso, lo más prudente es que el trabajador avise a su empleador con tiempo y consulte a un abogado de inmigración o a una organización de ayuda legal. Cada caso depende de la categoría del permiso y de la fecha en que se pidió la renovación.

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