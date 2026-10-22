¿Qué es el “rayo de calor”, el arma que el DHS podría usar en la frontera contra migrantes?

Foto: Cuartoscuro

El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos probar el llamado “rayo de calor”, un arma militar que provoca una intensa sensación de ardor en la piel. El dispositivo puede alcanzar objetivos a casi un kilómetro de distancia y podría emplearse en la frontera con México.

CNN accedió a un memorando, firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, donde permite probar el dispositivo y desarrollar procedimientos para su uso en la frontera. Dicha autorización se avaló en septiembre de este 2026, un mes antes de darse a conocer su uso.

El Departamento de Defensa contempló la entrega del dispositivo como préstamo por un periodo de siete meses. La dependencia no operará el “rayo de calor”, pues el DHS se encargará de su posible uso en la frontera con México.

¿Qué es el “rayo de calor” y cómo funcionaría en la frontera con México?

El Sistema de Denegación Activa (ADS) es un sistema de energía dirigida, desarrollada por el ejército estadounidense creado a mediados de la década de 1990. Su función es dispersar personas sin recurrir a proyectiles o fuerza física.

Dicho sistema emplea ondas milimétricas que interactúan con moléculas de agua y grasa de la piel humana. Genera una sensación intensa de calentamiento, de acuerdo con Oficina de Rendición de Cuentas.

Funcionamiento del “rayo de calor”

Emite un haz invisible de ondas electromagnéticas Calienta la superficie de la piel: la energía provoca una sensación intensa de ardor que genera una reacción inmediata. Objetivo huye por el calentamiento: el dolor está diseñado para que la persona abandone la zona alcanzada por el haz.

¿Qué efectos puede provocar en el cuerpo humano?

Además de la intensa sensación de calor, el “rayo de calor” genera un hormigueo de entre 10 y 15 minutos, aunque la reacción depende de la cantidad de exposición.

Militares declararon a CNN compararon la sensación como abrir la puerta de un horno caliente.

Aunque el Departamento de Defensa lo clasifica como un arma no letal, existen reportes de presuntas lesiones tras la exposición a este artefacto, lo que podría afectar a migrantes si se implementa en la frontera.

La agencia Axios informó sobre quemaduras de segundo grado durante un accidente de laboratorio en 1999 y un error ocurrido durante un entrenamiento en 2007.

¿Estados Unidos ya había considerado utilizar esta tecnología?

CNN informó que funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) analizaron usar el “rayo de calor” en la frontera con México en la primera administración de Donald Trump

Sin embargo, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, descartó la propuesta en 2018, tras cuestionamientos sobre su legalidad, eficacia y consecuencias.

Décadas antes, el Ejército estadounidense declinó usar el “rayo de calor” para dispersar a multitudes en Afganistán.

Dudas legales sobre su uso del “rayo de calor”

En 2010, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) se opuso a que una versión del arma se usara contra presos de una cárcel de Los Ángeles, en California.

Dicha organización resaltó que causar dolor severo sin necesidad podría vulnerar la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe los castigos crueles e inusuales, toda vez que violaría el debido proceso de los detenidos.

En 2018, el físico y especialista en armas no letales, Jürgen Altmann, advirtió en un informe que el sistema podría causar quemaduras de segundo y tercer grado, así como lesiones permanentes, si se aplicaba contra una misma persona sin mecanismos de protección.

En un informe publicado en 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el uso de armas de energía con capacidad de causar lesiones graves era incompatible con el derecho internacional.

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