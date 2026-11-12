Roger Taylor, baterista de Duran Duran, anuncia su salida del grupo por cuestiones de salud: “debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos”

Recordó su trayectoria con la banda y se despidió de sus compañeros. Foto: AFP

Roger Taylor, baterista de Duran Duran, dejó al grupo y se retirará de la música luego de que empeorara el tinnitus que, recientemente, le fue diagnosticado.

El anuncio fue dado a conocer este jueves en un comunicado compartido por la banda en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Tocar la batería en esta banda ha sido la alegría de mi vida y nunca podré agradecer lo suficiente a los fans por todo el cariño que nos han demostrado a lo largo de los años. Pero la verdad es que mi tinnitus ha empeorado constantemente y he llegado al punto en el que debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos”, declaró el músico desde su casa en Estados Unidos.

Roger Taylor agregó que no fue fácil tomar esta decisión, pero, reconoció que se despide de la agrupación en un buen momento.

“Acabamos de regresar de una gira por el Reino Unido y Europa que fue todo un éxito, después de nuestro segundo concierto como artistas principales en BST Hyde Park, nuestra incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll y nuestro regreso al estudio con Nile Rodgers”, agregó.

Finalmente, el baterista se despidió de sus compañeros, a quienes les expresó su cariño.

“No podría haber pedido un capítulo final mejor, con tantos momentos especiales que atesoraré para siempre. Me voy con un enorme orgullo y con todo mi cariño para Simon, Nick y John”. Roger Taylor, exbaterista de Duran Duran

Roger Taylor, una pieza clave en la historia de Duran Duran

Roger Taylor formó parte de Duran Duran desde sus primeros años y participó en los discos que definieron la etapa inicial del grupo. En 2001 regresó para reunirse con la alineación original, con la que grabó otros seis álbumes que alcanzaron los primeros lugares de las listas de popularidad.

Durante esta segunda etapa, el baterista también compartió escenario con Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor en presentaciones ante millones de seguidores alrededor del mundo.

Duran Duran se despide de Roger Taylor

Tras anunciar su decisión, Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor expresaron su respaldo al músico y destacaron la importancia que tuvo su trabajo en el sonido de la agrupación.

“Roger es nuestro hermano. Su forma de tocar la batería ayudó a definir el sonido de Duran Duran desde el principio, y tenerlo de regreso con nosotros desde 2001 ha sido increíblemente importante para todos”, señalaron.

¿Qué es el tinnitus y cuáles son sus síntomas?

El tinnitus es la percepción de sonidos, como zumbidos, timbres, silbidos o rugidos en uno o ambos oídos, aunque no exista una fuente de ruido externa.

De acuerdo con Mayo Clinic, este padecimiento puede presentarse de forma constante o intermitente y, en algunos casos, los sonidos dificultan la concentración o la capacidad de escuchar otros ruidos. La institución médica explica que el tinnitus puede estar relacionado con distintas afecciones, como la pérdida auditiva asociada con la edad, lesiones en el oído o trastornos de los vasos sanguíneos.

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