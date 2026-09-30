Trump, Musk y la incógnita sobre los empleos que se perderán por la IA

Pamela Cerdeira comenta que Donald Trump, Elon Musk y la superinteligencia protagonizan una escena que deja una pregunta sobre la mesa: ¿qué pasará con los empleos cuando la inteligencia artificial y los robots hagan cada vez más tareas?

Durante el encuentro con los titanes de la tecnología, Trump fue cuestionado sobre los trabajos que podrían perderse por el avance de la inteligencia artificial, pero termina pidiendo a Elon Musk que responda. Musk plantea un futuro en el que las personas recibirían una renta mensual y tendrían acceso a mejores servicios gracias a que los robots se encargarían de muchas actividades.

Sin embargo, queda una pregunta sin respuesta: ¿quién pagaría esa renta?

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