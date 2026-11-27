La sobrerrepresentación legislativa continúa en el centro de la discusión política mexicana. El debate gira alrededor de la diferencia entre el porcentaje de votos que obtiene cada partido y la cantidad de diputaciones que finalmente ocupa en la Cámara de Diputados.

En su columna, Pamela Cerdeira explica que existen dos formas de llegar al Congreso: mediante el voto directo en los distritos electorales y a través de las diputaciones plurinominales, asignadas mediante una fórmula de representación proporcional.

Este mecanismo busca que las fuerzas políticas con menor respaldo electoral también tengan presencia en el Poder Legislativo.

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