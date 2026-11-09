Caravana migrante ve derrota de Trump como oportunidad para llegar a EE. UU.; piden ayuda a Sheinbaum

Derrota de Trump tiene impacto en Centro América. Foto: Cuartoscuro/AFP

Una caravana de miles de migrantes centroamericanos llegó a México con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, luego de que el partido del presidente Donald Trump perdiera las elecciones legislativas y el control del Congreso.

El grupo llegó la noche del domingo a Tapachula, Chiapas, a unos 35 kilómetros de la frontera con Guatemala, sin encontrar resistencia de las autoridades mexicanas. Además pidieron apoyo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el fin de que los dejen cruzar y les ayude a llegar a la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, las posibilidades de que los migrantes lleguen hasta el otro extremo del país son reducidas. En movilizaciones anteriores, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) dispersaron contingentes antes de que pudieran salir de Chiapas.

¿Por qué los migrantes ven la derrota electoral de Trump como una oportunidad?

Algunos integrantes de la caravana consideran que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría abrirles nuevas oportunidades para ingresar al país y conseguir empleo.

Misael Vázquez, un hondureño de 25 años, dijo a la agencia AFP que los resultados electorales le generan esperanza.

«Es algo beneficioso para los inmigrantes», indicó. «Tal vez nos podrían ayudar para poder cruzar y buscar un trabajo mejor para nuestras familias acá en nuestros países».

El Partido Republicano perdió el control del Congreso, así como posiciones en gobernaciones de estados fronterizos como Texas. La política migratoria de Trump, caracterizada por restricciones a los ingresos en la frontera sur y operativos contra personas indocumentadas, ha recibido críticas.

No obstante, el mandatario calificó su propia política migratoria como «muy dura» y posteriormente nombró como jefe de gabinete a Stephen Miller, uno de sus colaboradores más identificados con las medidas restrictivas contra la migración.

Por su parte, Pablo García, de 23 años y trabajador de la construcción, también expresó su rechazo a las políticas del presidente estadounidense.

«El único que se ha puesto en contra del migrante es Donald Trump», señaló.

Migrantes piden ayuda a Claudia Sheinbaum para llegar a Estados Unidos

Ante las dificultades que podrían enfrentar para avanzar por territorio mexicano, los integrantes de la caravana hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que les permita continuar su recorrido hacia Estados Unidos.

Misael Vázquez pidió el apoyo del Gobierno mexicano y aseguró que los migrantes no buscan perjudicar a nadie.

«Le hacemos un llamado a la presidenta Claudia (Sheinbaum) de México que nos deje cruzar, que no estamos dañando a nadie y nos ayude a seguir el camino para arriba», expresó.

¿De dónde vienen los integrantes de la caravana migrante?

El contingente está integrado principalmente por personas de Honduras y Guatemala, aunque también se han sumado migrantes de otras nacionalidades.

A su llegada a Tapachula, algunos integrantes portaban una bandera hondureña y pancartas con la leyenda«caravana centroamericana» y mensajes religiosos. Otro grupo avanzaba con una bandera de Guatemala amarrada al cuello.

Esta es la tercera caravana de migrantes que sale de Honduras desde septiembre con la intención de llegar a Estados Unidos.

En las movilizaciones anteriores se incorporaron personas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Sin embargo, esos contingentes no lograron avanzar más de 250 kilómetros después de cruzar la frontera mexicana y terminaron dispersados por autoridades migratorias, que les otorgaron documentos de estancia temporal.

Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una constante durante el primer Gobierno de Trump y la posterior administración del demócrata Joe Biden.

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