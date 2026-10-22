Modalidad 40 del IMSS: 7 cambios que pueden afectar tu pensión en 2026

Conoce las nuevas reglas de la Modalidad 40. Foto: Cuartoscuro

Si estás cerca de jubilarte y pensabas utilizar la Modalidad 40 del IMSS para aumentar tu pensión, las nuevas reglas podrían cambiar tus planes. El acuerdo publicado el 21 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece límites al salario con el que puedes incorporarte, elimina las nuevas inscripciones retroactivas y modifica los trámites.

Pero antes de conocer los cambios, es importante saber quién puede registrarse a la Modalidad 40 y qué requisitos debe cumplir. Además, si ya estás pensionado, actualmente pagas esta modalidad o apenas planeabas inscribirte, tu situación es diferente.

¿Quién puede registrarse a la Modalidad 40?

Para incorporarte a la Modalidad 40, también conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Haber sido dado de baja del régimen obligatorio del IMSS. Es decir, ya no contar con una relación laboral que te mantenga cotizando en ese régimen.

Es decir, ya no contar con una relación laboral que te mantenga cotizando en ese régimen. Tener al menos 52 semanas cotizadas en el régimen obligatorio durante los cinco años anteriores a la fecha de tu baja.

en el régimen obligatorio durante los cinco años anteriores a la fecha de tu baja. Presentar una solicitud por escrito dentro de los 12 meses siguientes a tu baja.

Conoce los 7 cambios que pueden afectar tu pensión en 2026

Te explicamos siete puntos con ejemplos para entender qué puede pasar con tu retiro:

1. Ya no podrás elegir libremente un salario mucho más alto

Si dejaste de trabajar y quieres incorporarte a la Modalidad 40, ahora podrás cotizar con tu último salario base registrado ante el IMSS o aumentarlo hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA), su valor diario es de 117.31 pesos.

Por ejemplo, si cotizabas con un salario equivalente a ocho UMAs, podrías incorporarte con un máximo de nueve UMAs, pero no con 25.

Así lo explicó Pedro Vásquez Colmenares, experto en pensiones, en entrevista con Uno TV:

2. Si tienes 58 o 59 años, tus planes podrían cambiar

Imagina que tienes 58 años, dejaste tu empleo y llevas tiempo ahorrando para pagar la Modalidad 40.

Tu objetivo era cotizar durante cinco años con un salario mucho mayor al de tu último trabajo para intentar conseguir una mejor pensión.

Con el nuevo límite, podrías tener que modificar esa estrategia.

Esto importa especialmente si perteneces al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, donde el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas interviene en el cálculo de tu pensión.

3. Si ya estás pagando la Modalidad 40, conservas tus condiciones por ahora

Si te inscribiste antes de la entrada en vigor del acuerdo, podrás continuar bajo las condiciones actuales hasta que termine el periodo que tengas contratado. Además, el IMSS reconocerá las semanas y los salarios efectivamente pagados para calcular tus futuros derechos pensionarios.

Sin embargo, cuando termine tu periodo contratado y solicites una nueva incorporación, deberás considerar las nuevas condiciones.

4. Si ya estás pensionado, tu pago no cambia por este acuerdo

Si ya recibes una pensión, las medidas no establecen una reducción de tu pago.

Vásquez Colmenares explicó que las personas pensionadas tienen derechos adquiridos y que las nuevas restricciones se concentran en quienes todavía planean incorporarse.

5. No podrás registrar fechas anteriores a tu solicitud

Los nuevos aseguramientos comenzarán exclusivamente desde la fecha en que presentes tu solicitud al IMSS.

Por ejemplo, si solicitas tu incorporación en noviembre, no podrás establecer septiembre como fecha de inicio de ese nuevo aseguramiento.

Esto significa que debes prestar atención a cuándo realizas el trámite.

6. Tu inscripción deberá realizarse mediante mecanismos digitales

El IMSS tendrá que ajustar sus sistemas para que las inscripciones se realicen únicamente por medios digitales.

La intención establecida en el acuerdo es garantizar que los registros puedan rastrearse y verificarse.

También se contempla un canal de atención para revisar casos especiales relacionados con las nuevas medidas.

7. Si no estás de acuerdo con las restricciones, existe la vía del amparo

El especialista Pedro Vásquez Colmenares explicó que los trabajadores podrían considerar un juicio de amparo cuando reciban una negativa para incorporarse bajo las condiciones que buscaban.

“La vía de amparo es una posibilidad y claro, cuesta y tarda, pero existe”. Pedro Vásquez Colmenares

Esto se debe a que los cambios fueron establecidos mediante un acuerdo administrativo y no por una reforma a la Ley del Seguro Social.

Sin embargo, presentar un amparo no garantiza ganar el juicio y puede implicar gastos y tiempo.

¿Por qué el IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 22 de octubre que las medidas responden a presuntos esquemas fraudulentos relacionados con pensiones altas.

Por su parte, el IMSS ordenó analizar el impacto financiero de la Modalidad 40 en un plazo máximo de seis meses y posteriormente preparar una propuesta de modificaciones normativas.

Mientras tanto, las medidas temporales ya establecen nuevas condiciones para quienes buscan incorporarse.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento