Nueva semana de pagos de Pensión Bienestar; letras que recibirán depósito del 9 al 13 de noviembre 2026

Beneficiarios que ya recibieron cobrarán de nuevo en 2027. Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar, un recurso que se entrega a adultos mayores, mujeres, niñas y niños de madres trabajadoras y personas con discapacidad, tiene una nueva semana de reparto del 9 al 13 de noviembre y cubrirá a los beneficiarios cuya inicial del primer apellido va de la letra D a la L.

Este corresponde al último pago bimestral de 2026. Aunque algunos beneficiarios ya recibieron su depósito, todavía faltan letras por cubrir hasta el próximo 27 de noviembre. Después de esta dispersión, los derechohabientes esperarán el siguiente pago en 2027, cuando se conozca el monto que corresponderá a ese ejercicio. Aquí te decimos cómo queda el calendario y cuánto recibe cada programa.

¿Qué letras reciben la Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre?

Los depósitos se realizan de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario. Para esta semana, el calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: letras D, E y F.

letras D, E y F. Martes 10 de noviembre: letra G.

letra G. Miércoles 11 de noviembre: letra G.

letra G. Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K.

letras H, I, J y K. Viernes 13 de noviembre: letra L.

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. No es necesario retirarlo el mismo día, pues permanece disponible en la cuenta.

¿Cuánto deposita cada Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

Los montos del bimestre noviembre-diciembre varían según el programa al que pertenece cada beneficiario. Las cantidades anunciadas son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Por su parte, las personas inscritas en Sembrando Vida reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos. Para noviembre, el depósito está programado para el miércoles 11.

¿Cuándo terminan los pagos de la Pensión Bienestar de noviembre?

La dispersión del último bimestre de 2026 continuará después del viernes 13. El calendario se reanudará el martes 17 y concluirá el viernes 27 de noviembre:

Martes 17 y miércoles 18: letra M.

letra M. Jueves 19: letras N, Ñ y O.

letras N, Ñ y O. Viernes 20: letras P y Q.

letras P y Q. Lunes 23 y martes 24: letra R.

letra R. Miércoles 25: letra S.

letra S. Jueves 26: letras T, U y V.

letras T, U y V. Viernes 27: letras W, X, Y y Z.

Con estas fechas concluirá la entrega del apoyo correspondiente a noviembre-diciembre. El siguiente depósito de las pensiones bimestrales será en 2027; los montos y fechas de ese ejercicio deberán ser anunciados por las autoridades.

¿La Pensión Bienestar da aguinaldo en diciembre?

No se contempla un aguinaldo adicional para los beneficiarios de la Pensión Bienestar. El apoyo se entrega de manera bimestral y el depósito de noviembre corresponde al último pago del año, por lo que no significa que recibirán una cantidad extra por concepto de aguinaldo.

El aguinaldo es una prestación laboral establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a los empleadores a pagar a sus trabajadores al menos 15 días de salario antes del 20 de diciembre. Este derecho corresponde a las personas que mantienen o mantuvieron una relación laboral, no es un pago adicional contemplado dentro de los programas sociales de Bienestar.

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