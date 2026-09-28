Morena define coordinadores en 7 estados rumbo a 2027: conoce los perfiles de quienes aspiran a una gubernatura

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, Morena designa a siete coordinadores estatales, quienes encabezarán trabajos territoriales para convertirse en probables candidatos a gobernador en las elecciones del 2027. Las coordinaciones corresponden a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Los nombramientos forman parte de la estrategia del partido para organizar estructuras, fortalecer su presencia territorial y preparar el camino hacia el proceso electoral de 2027. Ser coordinador no significa, por sí mismo, tener una candidatura formal, aunque los asignados se convierten en fuertes aspirantes. En algunos casos, los perfiles ya han expresado su intención de participar en la definición interna.

Con el proceso de este lunes, se cierran las designaciones de coordinador en las 17 entidades que tendrán elecciones en el 2027. En el proceso anterior, se nombraron a los coordinadores de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

La lista se actualizará conforme Morena dé a conocer nuevas definiciones.

Desde San Luis Potosí, comienza la ceremonia donde se presentarán los siete personajes restantes.

Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional



Conoce a quien asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí.https://t.co/yVOhaFBzz6 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

¿Quiénes son los 7 coordinadores restantes de Morena rumbo a las elecciones de 2027?

1. En San Luis Potosí, el elegido será, Elí César Cervantes Rojas

Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político y docente mexicano afiliado al partido Movimiento Regeneración Nacional. En mayo de 2021 se convirtió en senador de la república en representación del estado de San Luis Potosí.

En su oportunidad, Ariadna Montiel Reyes dijo de Cervantes Rojas que es una propuesta de consenso “la militancia llegó a la conclusión de que sea el potosino quien defienda la soberanía de San Luis, les reconocemos que en Morena también podemos reconocer el consenso Elí es un compañero militante fundador, es un maestro de comunidades rurales, atendió a nuestra niñez y está especializado en pedagogía. Elí ha estado en la lucha de la reforma educativa del entonces presidente Peña nieto, es fundador del movimiento y ha caminado junto a Andrés Manuel López Obrador y hoy de Claudia Sheinbaum, se ha desempeñado con cargos en el partido por lo que nos da mucho gusto que haya decidido participar “

Elí Cervantes, dijo por su parte, que busca “hacer historia en el morenismo potosino”. Se dijo estar comprometido con las necesidades de San Luis.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.