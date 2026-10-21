Ley de Economía Digital propone pagos con tecnología NFC: así es el fraude de “toque fantasma”

Riesgo de la tecnología NFC, contemplada en Ley de Economía Digital | Foto: Pexels

La Cámara de Senadores de México aprobó el proyecto para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el objetivo de adoptar e implementar modalidades digitales de pago en trámites gubernamentales, así como en la adquisición de bienes y servicios.

Dicha ley incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación de servicios financieros. Asimismo, contempla las siguientes modalidades como nuevas formas de pago a disposición de los usuarios:

Códigos QR

Dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC)

Trajetas de crédito y débito

Domiciliación

Transferencias de recursos

Fuente: Cámara de Senadores

Al respecto de las diferentes tecnologías, como la tecnología NFC, expertos de ciberseguridad han advertido en diferentes ocasiones por estafas y fraudes como el llamado “toque fantasma“.

¡Mucho cuidado con las estafas NFC!

ESET confirmó en 2026 que existe la posibilidad de que alguien robe dinero de una cuenta bancaria sin siquiera tocar a la víctima, en lo que llamaron una “estafa NFC“.

Este tipo de robo suele suceder cuando la persona está distraída o en medio de multitudes, como en un festival de música, viajando en el transporte público en hora pico o viendo un partido de futbol, según los expertos en seguridad informática.

Los ladrones solo necesitan una terminal de punto de venta y que su víctima tenga el NFC habilitado en su celular en apps como Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay.

La tecnología que permite pagos sin contacto también permite robos sin contacto, según los expertos de ESET. Con el uso de dispositivos portátiles de lectura RFID/NFC, los delincuentes pueden capturar información de tarjetas con chips RFID sin que la víctima se dé cuenta.

“Estos dispositivos son pequeños y discretos, lo que permite leer los datos de forma rápida y sin necesidad de contacto físico”. ESET

Estos dispositivos se pueden usar también para el skimming, un tipo de fraude en el que los delincuentes copian los datos de la tarjeta de la víctima y, en algunos casos, realizan transacciones con esos datos.

Es pertinente aclarar que, una vez capturados los datos, se requiere un paso adicional para clonar tarjetas o usar los datos robados en transacciones en línea para realizar fraudes.

¿Qué es la tecnología NFC?

Lastarjetas contactless son tarjetas físicas con un chip RFID o NFC que permite realizar pagos al acercarlas a un lector, por lo que no requierencontacto físico ni solicitan un PIN para hacer pagos pequeños, dependiendo del límite de la transacción establecido por el usuario.

Por otro lado, los pagos NFC mediante smartphones o smartwatches permiten realizar pagos sin contacto, pero el dispositivo es el intermediario. Se requieren billeteras digitales para realizar las transacciones, aunque en este caso, se suelen pedir autenticaciones con PIN o datos biométricos.

“Ambos métodos utilizan la misma tecnología NFC, pero la principal diferencia radica en el medio (tarjeta física frente a dispositivo móvil) y las capas adicionales de seguridad que los dispositivos móviles suelen ofrecer”. ESET

Cabe destacar que NFC significa “Near Field Communication”, mientras que RFID significa “Radiofrecuency Identification”, tecnologías que permiten la comunicación inalámbrica entre dispositivos, facilitando pagos, seguimiento de productos y control de accesos, según ESET.

El NFC es una versión más avanzada de RFID, que permite la comunicación bidireccional entre dispositivos, mientras que el RFID se limita a la comunicación unilateral del lector a la etiqueta.

“La principal ventaja de NFC es su practicidad, ya que permite pagos rápidos sin necesidad de introducir contraseñas y facilita la vida a consumidores y empresas”, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad.

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