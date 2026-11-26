¡Ojo al regresar de viaje! Esto puedes traer del extranjero a México sin pagar impuestos en Navidad
Si vas a regresar a México con regalos, ropa, electrónicos o artículos personales, revisa cuánto puedes ingresar sin pagar impuestos .
Si estás por regresar a México por Navidad y traes maletas con regalos, productos y compras del extranjero, ¡cuidado! No todo lo que traes está libre de impuestos. Conoce cuáles son los artículos libres de impuestos y por cuáles deberás pagar impuestos.
Las autoridades aduaneras tienen establecidos los artículos que puedes ingresar además de de tu equipaje como parte de la denominada franquicia fiscal, esto es el monto máximo de mercancías que puedes ingresar a México sin pagar impuestos y cuyo valor es equivalente a 500 dólares.
La franquicia fiscal aplica para pasajeros que llegan por vía aérea, marítima o terrestre, de acuerdo con la información vigente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
¿Cuánto puedes traer del extranjero a México sin pagar impuestos en Navidad?
De acuerdo con la ANAM, los pasajeros pueden ingresar mercancías adicionales a su equipaje personal con un valor de hasta 500 dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional o extranjera, sin pagar impuestos al comercio exterior.
Este monto corresponde a la franquicia fiscal y aplica durante todo el año, independientemente de que el ingreso a México sea por avión, barco o carretera.
Es importante considerar que la franquicia no sustituye al equipaje personal: es un beneficio adicional para traer compras y otros artículos adquiridos durante el viaje.
Algo importante que no debes olvidar, si viajas con tu familia, las franquicias de sus integrantes pueden acumularse, siempre que todos lleguen a México simultáneamente y en el mismo medio de transporte.
Por ejemplo, si viajan cuatro integrantes de una familia que tienen derecho a la franquicia, podrían sumar hasta 2 mil dólares en mercancías, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por Aduanas.
Ojo: las bebidas alcohólicas, los tabacos labrados y el combustible automotriz no pueden incluirse dentro de esta franquicia.
¿Qué puedes traer en tu equipaje personal sin pagar impuestos?
Además de la franquicia fiscal, puedes ingresar determinados artículos como parte de tu equipaje personal, siempre que respetes las cantidades establecidas y que sean para uso personal.
La lista oficial de la ANAM contempla los siguientes productos y otros más:
Ropa, calzado y artículos personales
- Ropa y calzado
- Productos de aseo y belleza, de acuerdo con la duración del viaje
- Un ajuar de novia
- Artículos para bebés, como carriolas, cunas portátiles, sillas y andaderas, incluidos sus accesorios
Celulares, computadoras y electrónicos
- Hasta dos cámaras fotográficas o de videograbación y material fotográfico
- Hasta tres teléfonos celulares
- Un equipo GPS
- Una agenda electrónica
- Hasta dos tabletas electrónicas
- Hasta dos computadoras portátiles, como laptops o equipos similares
- Una copiadora o impresora portátil
- Un quemador y un proyector portátil, con sus accesorios
Artículos deportivos, musicales y de entretenimiento
- Dos equipos deportivos personales
- Hasta cuatro cañas de pesca
- Tres deslizadores con o sin vela y sus accesorios
- Dos instrumentos musicales con sus accesorios
- Una tienda de campaña y artículos para campamento
- Un binocular y un telescopio
- Hasta cinco juguetes, una consola de videojuegos y cinco videojuegos
Libros, discos y otros artículos
- Libros, revistas y documentos impresos
- Cinco discos láser, diez DVD y 30 discos compactos
- Tres paquetes de software
- Cinco dispositivos de almacenamiento para equipos electrónicos
- Un aparato portátil para grabar o reproducir sonido, o dos equipos de grabación o reproducción de imagen y sonido digital
- Un reproductor portátil de DVD y un juego de bocinas portátiles con sus accesorios
- Un juego de herramientas de mano con su estuche
- Maletas, baúles, petacas y otros artículos necesarios para transportar el equipaje
Medicamentos y artículos para adultos mayores
También puedes ingresar medicamentos de uso personal y determinados aparatos médicos, como:
- Un aparato para medir la presión arterial
- Un aparato para medir glucosa o mixto, con sus reactivos
- Medicamentos de uso personal
¿Qué pasa si tus compras superan los 500 dólares?
Si el valor de las mercancías que llevas supera el monto de tu franquicia, tendrás que pagar los impuestos correspondientes por el excedente.
La ANAM establece que los pasajeros pueden importar mercancías adicionales a su equipaje personal mediante el procedimiento simplificado, pagando una tasa global del 19%, siempre que el valor de las mercancías, después de descontar la franquicia, no supere los 3 mil dólares.
Cuando se trate de equipo de cómputo, el valor total de las mercancías puede alcanzar hasta 4 mil dólares, conforme a las disposiciones aplicables.
Para realizar el trámite es importante contar con facturas, tickets o comprobantes que acrediten el valor comercial de las compras.
También debes considerar que algunos artículos están sujetos a permisos, certificados o restricciones especiales, por lo que no basta con pagar el impuesto para poder ingresarlos al país.
¿Qué debes hacer al llegar a la aduana de México?
Para evitar contratiempos al regresar de Navidad, toma en cuenta estas recomendaciones:
- Calcula el valor de tus compras: suma los artículos que no forman parte de tu equipaje personal para saber si superas los 500 dólares de franquicia.
- Conserva tus comprobantes: guarda facturas y tickets de los productos adquiridos en el extranjero.
- Declara las mercancías que correspondan: si llevas artículos que exceden tu franquicia o que requieren declaración, informa al personal de Aduanas.
- Utiliza el área de autodeclaración cuando corresponda: si sabes que debes pagar contribuciones, acude al área indicada para realizar el trámite.
- Pregunta si tienes dudas: si transportas alimentos, productos de origen animal o vegetal, artículos de especies protegidas o mercancías sujetas a permisos, consulta con las autoridades antes de ingresarlos.
Recuerda que las reglas aduaneras también aplican para los regalos que compres durante tus vacaciones en el extranjero. Que un artículo sea para un familiar o amigo no significa que esté automáticamente exento de impuestos.
Si ya estás por cerrar la maleta y emprender el viaje de regreso a México, revisa esta información para que te evites cobros inesperados o problemas en la revisión aduanera.
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