¿Lloverá en CDMX durante el puente? Así estará el clima del viernes al lunes  

Así estará el clima del 13 al 16 de noviembre en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Si tienes planes para el puente del 16 de noviembre, toma en cuenta que el pronóstico para la Ciudad de México contempla lluvias y chubascos durante el viernes, mientras que para el resto del fin de semana se espera una disminución de las precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes 13 de noviembre se prevén intervalos de chubascos en la capital del país, debido a los efectos del frente frío número 5 y otros sistemas meteorológicos.

¿Cómo estará el clima en CDMX durante el puente?

El pronóstico para los próximos días contempla mañanas frías y tardes templadas. Éstas son las condiciones previstas:

Viernes 13 de noviembre

Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.

Temperatura máxima: de 21 a 23 °C.

Cielo nublado y posibilidad de chubascos.

Se recomienda considerar la posibilidad de lluvia durante la tarde.

Sábado 14 de noviembre

Temperatura mínima: de 8 a 10 °C.

Temperatura máxima: de 22 a 24 °C.

Se esperan condiciones de lluvia en el Valle de México.

Las zonas serranas podrían registrar temperaturas inferiores a las de las áreas urbanas.

Domingo 15 de noviembre

Temperatura mínima: alrededor de 10 °C.

Temperatura máxima: cerca de 24 °C.

Se prevé un ambiente más cálido durante la tarde, con cielo parcialmente despejado y baja probabilidad de lluvia.

Lunes 16 de noviembre

Temperatura mínima: alrededor de 11 °C.

Temperatura máxima: cerca de 22 °C.

Se espera cielo con intervalos de nubes y claros.

La posibilidad de lluvia será baja.

¿En qué alcaldías podrían presentarse lluvias?

Para el sábado, el pronóstico local contempla la posibilidad de lloviznas breves en las zonas altas de Milpa Alta y Tlalpan.

En tanto, para el domingo podrían registrarse precipitaciones ligeras y aisladas en Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.

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