Aguinaldo 2026: ¿cuánto te quita el SAT y qué cantidad está libre de ISR?

Foto: Getty/Cuartoscuro

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores asalariados en diciembre, pero no necesariamente se recibe completo, ya que una parte puede estar sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que generalmente se retiene directamente de la nómina en el sector formal.

Para 2026, 3 mil 519.30 pesos del aguinaldo están exentos de ISR, equivalentes a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria. El excedente puede generar una retención de impuestos, dependiendo de los ingresos del trabajador y del procedimiento fiscal aplicado.

¿Cuánto quita el SAT del aguinaldo y bajo qué concepto?

El SAT puede retener una parte del aguinaldo como pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un gravamen que contempla los ingresos de los trabajadores.

Es importante subrayar que no todo el aguinaldo paga ISR. La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece, en su artículo 93, establece una base de 30 UMAS exenta del pago. Por ello, el SAT solo cobra este gravamen con base en los ingresos por aguinaldo que superan ese monto.

Por ejemplo, si recibes un aguinaldo bruto de 10 mil pesos, tu parte exenta de ISR serían 3 mil 519.30 pesos (el valor de 30 UMAS en 2026). En consecuencia, los 6 mil 480.70 pesos restantes serían gravables.

Con esto, tampoco se cobra ISR a los aguinaldos que son menores a las 30 UMAS.

¿El ISR del aguinaldo se descuenta directamente de la nómina?

Dentro de la formalidad laboral, el patrón calcula y retiene el ISR correspondiente al aguinaldo al momento de pagarlo, por lo que el trabajador puede recibir una cantidad neta menor a la prestación bruta.

Y es que, la LISR establece que quienes realizan pagos por salarios están obligados a hacer las retenciones y enteros mensuales por este gravamen.

¿Qué debes revisar en tu recibo de aguinaldo?

Para identificar si fue correcto el descuento de ISR en su aguinaldo, el trabajador puede revisar su comprobante fiscal de nómina y verificar:

El monto bruto del aguinaldo

La parte exenta de ISR

La parte gravada

La retención de ISR aplicada

El monto neto que recibió

Si existen dudas sobre el cálculo, puede solicitar una aclaración al área de nómina de su empresa o pedir asesoría en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuántos días de aguinaldo corresponden y cuándo se paga?

Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario como mínimo, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre. Quienes no hayan cumplido un año de servicios también tienen derecho a recibir la parte proporcional.

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