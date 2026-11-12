Cierran vialidades por falta de agua; policías reprimen la protesta vecinal en Aguascalientes

Reprimieron protesta vecinal por agua en Aguascalientes. Foto: Omar Hernández.

Elementos de seguridad del estado reprimieron una protesta vecinal en el oriente de la capital de Aguascalientes, luego de que los manifestantes bloquearan el Tercer Anillo para exigir el suministro de agua potable.

Vecinos exigen el suministro de agua en la capital de Aguascalientes

Habitantes del fraccionamiento Emiliano Zapata y Cumbres II cerraron el cruce de Avenida Siglo XXI y Avenida Mariano Hidalgo, a la altura del Monumento a Emiliano Zapata, para exigir el restablecimiento del suministro de agua tras reportar hasta un mes sin el recurso en sus viviendas.

Ante la permanencia del bloqueo que paralizó por completo la circulación vehicular en esta arteria principal, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, equipados con escudos antimotines para reprimir la concentración.

Policías reprimieron la manifestación

Durante el operativo, se registraron empujones y golpes directos contra los vecinos manifestantes, alcanzando incluso a personas con discapacidad que participaban en el cierre y reporteros que se encontraban en el lugar.

“¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Están atacando, espérate, están atacando. Yo tengo un niño. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La niña, la niña! Espérate, traigo una niña ¿Por qué contra nosotros?”, gritaban manifestantes.

Las autoridades policiales intentaron desalojar a los manifestantes y activar la circulación.

“Si ya vinieron con las pipas y se comprometen a dejarles calle por calle. Espérenme, no griten, espérenme. Si ya se comprometieron a traer pipas y a darles solución es lo que dicen que en dos horas, porque eso es lo que escuché yo, que en dos horas les llega el agua a la red; en dos horas. Pero en lo que llega, si en dos horas no llega, pues regresan. Yo se los digo, ustedes”, indicó uno de los uniformados.

Los manifestantes señalaron que mantendrán la protesta hasta que se restablezca el suministro de agua potable en sus hogares.

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