Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Aguascalientes: ve cuándo es el registro y requisitos
El registro se realizará del lunes 19 al domingo 26 de octubre del presente año, en Aguascalientes.
La Delegación de Programas para el Bienestar en el estado de Aguascalientes informó que durante este mes de octubre se llevará a cabo el registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.
A continuación, te compartimos las fechas oficiales y requisitos confirmados.
¿Qué son las pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?
La Pensión para Adultos Mayores de 65 años otorga 6 mil 400 pesos bimestrales; mientras que las mexicanas de 60 a 64 años beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos bimestrales a través de la Tarjeta Bienestar.
Requisitos para el registro a las pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Aguascalientes
Los requisitos para el registro son:
- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)
- CURP (impresión reciente)
- Acta de nacimiento (legible)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
- Teléfono de contacto (celular y de casa)
Calendario de registro para las pensiones del Bienestar en el estado de Aguascalientes
El registro se llevará a cabo en los módulos del Bienestar, de 9:00 a 16:00 horas. Para conocer la ubicación de tu módulo más cercano puedes consultar la información disponible en la página web: https://www.gob.mx/bienestar
- Lunes 19 de octubre: A, B, C
- Martes 20 de octubre: D, E, F, G, H
- Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M
- Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, Y, Z
- Sábado 24 de octubre: todas las letras
- Domingo 25 de octubre: todas las letras
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