Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Aguascalientes: ve cuándo es el registro y requisitos

Foto: Cuartoscuro

La Delegación de Programas para el Bienestar en el estado de Aguascalientes informó que durante este mes de octubre se llevará a cabo el registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

A continuación, te compartimos las fechas oficiales y requisitos confirmados.

¿Qué son las pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

La Pensión para Adultos Mayores de 65 años otorga 6 mil 400 pesos bimestrales; mientras que las mexicanas de 60 a 64 años beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos bimestrales a través de la Tarjeta Bienestar.

Requisitos para el registro a las pensiones Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Aguascalientes

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)



CURP (impresión reciente)



Acta de nacimiento (legible)



Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)



Teléfono de contacto (celular y de casa)

Calendario de registro para las pensiones del Bienestar en el estado de Aguascalientes

El registro se llevará a cabo en los módulos del Bienestar, de 9:00 a 16:00 horas. Para conocer la ubicación de tu módulo más cercano puedes consultar la información disponible en la página web: https://www.gob.mx/bienestar

Lunes 19 de octubre: A, B, C



Martes 20 de octubre: D, E, F, G, H



Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M



Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R



Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, Y, Z



Sábado 24 de octubre: todas las letras



Domingo 25 de octubre: todas las letras

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