Carín León, Rosalía, Daddy Yankee y más: confirman a los artistas que actuarán en los Latin Grammy 2026

Los primeros artistas confirmados para los Latin Grammy 2026 | Fotos: AFP

La Academia Latina de la Grabación anunció el primer grupo de artistas que actuarán el próximo jueves 12 de noviembre durante la entrega número 27 de los Latin Grammy, incluyendo a los mexicanos Carín León, Silvana Estrada, Banda Los Recoditos y Vivir Quintana.

La gala, que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, también contará con la presencia de estrellas internacionales como Rosalía y Daddy Yankee, según se dio a conocer este martes.

¡CONFIRMADO! 🎶🙌 @carinleonofi formará parte de la 27.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY, este 12 de noviembre desde Las Vegas. pic.twitter.com/3aSc26kIHt — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 20, 2026

Los artistas que cantarán en los Latin Grammy 2026

El primer grupo de artistas confirmados para la gala de los Latin Grammy 2026 incluye artistas como Anitta, Mon Laferte y Juanes. Estos son los 14 cantantes y bandas anunciados este martes:

Anitta

Banda Los Recoditos

Daddy Yankee

Jorge Drexler

Silvana Estrada

Kany García

Juanes

Carín León

Mon Laferte

Vivir Quintana

Rawayana

Rosalía

Elena Rose

Xavi

¡CONFIRMADO! 🎤✨ Nuestra Persona del Año, @daddy_yankee, se une a la celebración de La Noche Más Importante de la Música Latina en la 27.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY, el próximo 12 de noviembre 🎶🔥 pic.twitter.com/wCV0pnFZPq — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 20, 2026

En esta edición de los Latin Grammy, Anitta recibió nominaciones a Álbum del Año y a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por EQUILIBRIVM, mientras que Jorge Drexler aseguró nominaciones que incluyen Álbum del Año por Taracá, Grabación del Año y Canción del Año por “¿Cómo se ama?”.

Silvana Estrada obtuvo nominaciones incluyendo Álbum del Año por Vendrán suaves lluvias, así como Grabación del Año y Canción del Año por “Dime”. Kany García aseguró nominaciones a Mejor Álbum de Pop Tradicional por Puerta abierta y a Mejor Canción Pop por “A la niña que fui”.

Juanes recibió una nominación a Canción del Año por “Humano”, mientras que Mon Laferte recibió nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Femme Fatale, así como Grabación del Año y Canción del Año por el sencillo homónimo. Carín León recibió nominaciones a Álbum del Año por Muda y a Grabación del Año por “Desde que te tengo”.

Vivir Quintana también recibió una nominación a la categoría de Canción del Año por “Humano”. Por su parte, Rawayana recibió una nominación a Álbum del Año por ¿Dónde es el after?, mientras que Elena Rose aseguró una nominación a Grabación del Año por “Alma”.

Rosalía recibió nominaciones, entre ellas, al Álbum del Año por Lux (Complete Works), a la Grabación del Año por “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia, y a la Canción del Año por “La Perla”.

¡CONFIRMADA! 🎤✨ Rosalia se une a la celebración de La Noche Más Importante de la Música Latina en la 27.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY, el próximo 12 de noviembre 🎶🔥 pic.twitter.com/AgALXnhOo3 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 20, 2026

También actuarán Banda Los Recoditos, que recibió una nominación al Mejor Álbum de Música de Banda por Piratita; Xavi, quien aseguró nominaciones a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis y a Mejor Canción Regional por “No Capea”, junto a Grupo Frontera; y Daddy Yankee, Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación.

¿Quién será la presentadora de la premiación?

Además, la internacionalmente reconocida actriz, productora y nominada a los Latin GRAMMY, Roselyn Sánchez, regresa como presentadora por décima ocasión en su carrera.

Roselyn Sánchez es una de las artistas puertorriqueñas más versátiles e influyentes en la industria del entretenimiento en EE.UU. y Latinoamérica, destacándose como actriz, bailarina, modelo, productora y cantante, según Univision.

¡CONFIRMADA! 🎶 @roselyn_sanchez será la anfitriona de la 27.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY. Este 12 de noviembre, no te pierdas La Noche Más Importante de la Música Latina 👏 pic.twitter.com/ZpMAd4JfQo — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 20, 2026

¿Cuándo y dónde ver los Latin Grammy 2026?

La 27 Entrega Anual del Latin GRAMMY se transmitirá en vivo el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La ceremonia televisada, de tres horas de duración, se transmitirá por Univision a partir de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 18:00 horas.

Cabe destacar que la Premiere de los Latin Grammy será el espacio en el que se entregarán la mayoría de las categorías, precede la ceremonia televisada.

Lista completa de nominados

Área General

Grabación del Año

“Ha Ha” – CA7RIEL & Paco Amoroso

– CA7RIEL & Paco Amoroso “¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler

– Jorge Drexler “Dime” – Silvana Estrada

– Silvana Estrada “O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto

– Loulu Gilberto “Coleccionando Heridas” – KAROL G, Marco Antonio Solís

– KAROL G, Marco Antonio Solís “Femme Fatale” – Mon Laferte

– Mon Laferte “Desde Que Te Tengo” – Carín León

– Carín León “Niño” – Milo J

– Milo J “La Perla” – Rosalía con Yahritza y Su Esencia

– Rosalía con Yahritza y Su Esencia “Alma” – Elena Rose

Álbum del Año

EQUILIBRIVM – Anitta

– Anitta FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso

– CA7RIEL & Paco Amoroso Taracá – Jorge Drexler

– Jorge Drexler Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada

– Silvana Estrada Tropicoqueta – KAROL G

– KAROL G FEMME FATALE – Mon Laferte

– Mon Laferte MUDA – Carín León

– Carín León La Vida Era Más Corta – Milo J

– Milo J ¿Dónde Es El After? – Rawayana

– Rawayana LUX (Complete Works) – Rosalía

Canción del Año

“Coleccionando Heridas” – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño & KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís)

– Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño & KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís) “¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler & Mauro, compositores (Jorge Drexler)

– Jorge Drexler & Mauro, compositores (Jorge Drexler) “Dime” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

– Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada) “Femme Fatale” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

– Mon Laferte, compositora (Mon Laferte) “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

– Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting) “Humano” – Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana)

– Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana) “La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

– Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia) “Mi Gran Amor” – Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)

– Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G) “Nilo” – Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)

– Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna) “Solifican12” – Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Área 1: Pop

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 – Pablo Alborán

– Pablo Alborán Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné

– Monsieur Periné (Enamorada) – nic

– nic Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova

– Debi Nova ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío – Esteman, Daniela Spalla

– Esteman, Daniela Spalla Puerta Abierta – Kany García

– Kany García Yo Canto 2 – Laura Pausini

– Laura Pausini TQ+ – Reik

– Reik Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Pop

“A La Niña Que Fui” – Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, compositores (Kany García)

– Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López & Sara Schell, compositores (Kany García) “Amarillo” – Joaquina, compositora (Joaquina)

– Joaquina, compositora (Joaquina) “(favorito)” – nic & Raquel Sofía, compositores (nic)

– nic & Raquel Sofía, compositores (nic) “La Perla” – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

– Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia) “Melancolía” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

Área 2: Música Electrónica

Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns – Fred Remix” – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

– CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. “Armándola De Pedo” – Kinky

– Kinky “Circular” – Peces Raros con Nick Warren

– Peces Raros con Nick Warren “Motopirueta” – Soucream & Mazzarri

– Soucream & Mazzarri “III. Ojalá! Bronquio Remix” – Violeta, Bronquio

Área 3: Música Urbana

Mejor Interpretación Urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

– Bizarrap & Daddy Yankee “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

– Ryan Castro, Kapo & Gangsta “Se Lo Juro Mor” – Feid

– Feid “Dile Luna” – Karol G con Eddy Lover

– Karol G con Eddy Lover “Gil” – Milo J con Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

“Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

– Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow “Choque” – Bad Gyal con Chencho Corleone

– Bad Gyal con Chencho Corleone “Verano Rosa” – Karol G con Feid

– Karol G con Feid “Una Aventura” – Ozuna

– Ozuna “Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara – Bad Gyal

– Bad Gyal Omertà – J Balvin & Ryan Castro

– J Balvin & Ryan Castro Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle

– Beéle Tropicoqueta – Karol G

– Karol G Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Antisistema” – J Noa & Trooko, compositores (J Noa & Trooko)

– J Noa & Trooko, compositores (J Noa & Trooko) “El Pana Deiby” – Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah)

– Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete & Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah) “Gohan y Goku” – Arcángel, compositor (Arcángel)

– Arcángel, compositor (Arcángel) “Mono” – Kase.O, Okeiflou & Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O)

– Kase.O, Okeiflou & Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O) “Poder” – Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor Canción Urbana

“Buenos Términos” – Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortés Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro)

– Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortés Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro) “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee)

– Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee) “Por Si Mañana No Estoy” – Omar Courtz, compositor (Omar Courtz)

– Omar Courtz, compositor (Omar Courtz) “Relíquia Do 2T” – DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, compositores (Varios Artistas)

– DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7, compositores (Varios Artistas) “Yo y Tú” – Beéle, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego León Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle)

Área 4: Rock

Mejor Álbum de Rock

A La Mitad – Beta

– Beta Malicia – Mägo De Oz

– Mägo De Oz Ceremonia – 1915

– 1915 Shine – Fito Páez

– Fito Páez La Frontera – Viniloversus

Mejor Canción de Rock

“Destruirse” – Juan Víctor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez & Emerson Swinford, compositores (Viniloversus)

– Juan Víctor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martínez & Emerson Swinford, compositores (Viniloversus) “Ego” – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, compositores (The Warning)

– Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal, compositores (The Warning) “Las Fuerzas Armadas Del Amor” – Fito Páez, compositor (Fito Páez)

– Fito Páez, compositor (Fito Páez) “Montserrat” – Draco Rosa, compositor (Draco Rosa)

– Draco Rosa, compositor (Draco Rosa) “Rojo Profundo” – Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte, compositores (Dillom)

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur

– Emmanuel Horvilleur Juanesteban – Juanes

– Juanes Tierra De Nadie – La Vida Bohème

– La Vida Bohème Olas De Luz – Draco Rosa

– Draco Rosa Términos & Condiciones – Usted Señalemelo

Mejor Canción Pop/Rock

“Antes De Que El Mundo Se Acabe” – Paty Cantú, Óscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ángel Mendoza Arana & Fátima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú)

– Paty Cantú, Óscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Ángel Mendoza Arana & Fátima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú) “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

– Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting) “Hasta Que Me Quede Sin Voz” – Leiva, compositor (Leiva)

– Leiva, compositor (Leiva) “Me Levanté De La Cama” – Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce)

– Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce) “Ratera” – BRUSES & Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES)

Área 5: Alternativa

Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 – Babasónicos

– Babasónicos DESDE EL COMA – BRUSES

– BRUSES FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso

– CA7RIEL & Paco Amoroso Demian – Teo Planell

– Teo Planell LUX (Complete Works) – Rosalía

Mejor Canción Alternativa

“Ante la duda, baila” – Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, PJ Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)

– Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, PJ Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler) “BUGAMBILIA” – Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)

– Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela) “El Reset” – Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)

– Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta) “QUERIDA AMALIA:” – BRUSES, Alex Goose & Mauro Muñoz, compositores (BRUSES)

– BRUSES, Alex Goose & Mauro Muñoz, compositores (BRUSES) “1:30” – Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)

Área 6: Tropical

Mejor Álbum de Salsa

Invicto – Charlie Cruz

– Charlie Cruz El Alma En Clave – Luis Enrique

– Luis Enrique El Relevo – Luis Figueroa

– Luis Figueroa Más Que Palabras – Grupo Niche

– Grupo Niche Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.

– Jorge Celedón y Víctor Naín Jr. Vallenato Social Club – Gusi

– Gusi Corazón Ausente – Ke Personajes

– Ke Personajes El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo

– Karen Lizarazo El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Música Para Bailar – Fariana

– Fariana Todo Llega – Manerra

– Manerra No Era El Plan – Gabriel Pagán

– Gabriel Pagán Oye Eta Vaina – Covi Quintana

– Covi Quintana Chula – Techy

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz

– Dayhan Díaz Orgánico – Los Tri-O

– Los Tri-O Eternamente Omara – Omara Portuondo

– Omara Portuondo Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa

– Gilberto Santa Rosa Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín

– Jorge Luis Chacín Índole – Alex Cuba

– Alex Cuba Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

– Fonseca Candela – Greeicy

– Greeicy Color Fania – Niña Pastori

Mejor Canción Tropical

“Crayola” – Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón & Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean)

– Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondón & Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean) “Latino” – Yeisy Rojas, compositora (Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray)

– Yeisy Rojas, compositora (Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray) “Nombre y Apellido” – Luis Enrique, Ender Thomas & León Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto)

– Luis Enrique, Ender Thomas & León Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto) “Realidad-Es” – José Aguirre, compositor (Grupo Niche)

– José Aguirre, compositor (Grupo Niche) “Todo Llega” – Manerra, compositor (Manerra)

Área 7: Cantautor

Mejor Álbum Cantautor

Improviso – Djavan

– Djavan Taracá – Jorge Drexler

– Jorge Drexler Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada

– Silvana Estrada Musas en Mí – Arath Herce

– Arath Herce FEMME FATALE – Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

“Dime” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

– Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada) “generación digital” – Joaquina, compositora (Joaquina)

– Joaquina, compositora (Joaquina) “Las Palabras.” – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

– Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler) “Musas en Mí” – Arath Herce, compositor (Arath Herce)

– Arath Herce, compositor (Arath Herce) “Temblor Y Réplica” – Covi Quintana, compositora (Covi Quintana)

Área 8: Regional Mexicano

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar

– Pepe Aguilar La Fernández – Camila Fernández

– Camila Fernández La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández

– Mariachi Sol De México De José Hernández Bandera Blanca – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”

– Luis Ángel “El Flaco” Piratita – Banda Los Recoditos

– Banda Los Recoditos Piedras A La Luna – Edén Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar – Kevin Aguilar

– Kevin Aguilar 3 – Destiny Navaira

– Destiny Navaira Le Seguiremos – Jay Pérez

– Jay Pérez Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido

– Bobby Pulido Capítulo 8 – Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50

– Calibre 50 Gravedad – Duelo

– Duelo Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela

– Joss Favela Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera

– Grupo Frontera 50/50 – Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía – Kakalo

– Kakalo Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P

– Peso Pluma, Tito Double P Contra Todo – Rivs

– Rivs Dosis – Xavi

– Xavi Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

“Ese Hombre Es Malo” – Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G)

– Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G) “Estamos Todos” – Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable)

– Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz & Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable) “No Capea” – Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez, Luis Mexía & Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera)

– Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez, Luis Mexía & Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera) “Ojitos Bellos” – Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gámez & Alex Hernández, compositores (Grupo Frontera)

– Miguel Armenta, Edgar Barrera, Iván Gámez & Alex Hernández, compositores (Grupo Frontera) “Osadía” – Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro)

Área 9: Instrumental

Mejor Álbum Instrumental

Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya

– Yamandú Costa & Hermanos Saboya NOVA – Hamilton De Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello

– Hamilton De Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello Obra Viva De Hermeto Pascoal Vol 1: Flautas – Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

– Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas

– Berta Rojas A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Área 10: Tradicional

Mejor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón

– Eva Ayllón La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

– Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco Cambias Mi Mundo – Lila Downs

– Lila Downs La Vida Era Más Corta – Milo J

– Milo J Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada

Mejor Álbum de Tango

Neopía – Aníbal Berraute

– Aníbal Berraute Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit

– Lidia Borda & Ariel Ardit Fueyerías – Pablo Jaurena

– Pablo Jaurena Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

– Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR – Yerai Cortés

– Yerai Cortés Origen & Revolución – Mercedes Luján

– Mercedes Luján In Illo Tempore – Mayte Martín

– Mayte Martín José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé

Mejor Canción de Raíces

“El Alma Mía” – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

– Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada) “El tambor chico” – Facundo Balta & Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler & Rueda De Candombe)

– Facundo Balta & Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler & Rueda De Candombe) “La Puñalá” – André & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (André)

– André & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (André) “Spiritual Energies” – Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado)

– Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado) “Urano” – Nathasha Bravo & Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez)

Área 11: Jazz

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore – Caracas Trío

– Caracas Trío Paco De Lucía Music For Big Band – Alex Conde

– Alex Conde Verve – Lívia Mattos

– Lívia Mattos Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba

– Gonzalo Rubalcaba Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet

Área 12: Cristiana

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Tú – Hakuna Group Music

– Hakuna Group Music Días Contigo – Majo y Dan

– Majo y Dan Inquebrantable – Sarai Rivera

– Sarai Rivera Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

– Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal Mayday – Alex Zurdo

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes

– Ziza Fernandes Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto

– Thalles Roberto Betel (Ao Vivo) – Eli Soares

– Eli Soares O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne

– Verboemcarne Shuv – Victin

Área 13: Lengua Portuguesa

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Equilibrivm – Anitta

– Anitta Ludom – Ludom

– Ludom Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna

– Luedji Luna BRava – Jenni Mosello

– Jenni Mosello MARINADA vol.01 – Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera

– Black Pantera Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico

– Chico Chico Rádio Love Nacional – Detonautas

– Detonautas foto em grupo – FOTO EM GRUPO

– FOTO EM GRUPO CARRANCA – Urias

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento – AJULLIACOSTA

– AJULLIACOSTA FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH

– BUDAH CARO Vapor II qual a forma de pagamento? – Don L

– Don L Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

– Emicida Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A.

Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira – Leci Brandão

– Leci Brandão Jessé As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina

– Teresa Cristina Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares

– Xande De Pilares Sentimento – Ferrugem

– Ferrugem Quinhão – Mosquito

Mejor Álbum Música Popular Brasileña / Música Afro Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

– Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago Vende-se Lembrança – Pedro Emílio

– Pedro Emílio Améfrica – Bia Ferreira

– Bia Ferreira Afim – Zé Ibarra

– Zé Ibarra Eita – Lenine

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena – Ana Castela

– Ana Castela Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes

– Simone Mendes Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

– Lauana Prado Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana

– Luan Santana Traía Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho

– Carminho Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

– João Gomes, Mestrinho, Jota.pê Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares

– Juliana Linhares Molho Lambão – Psirico

– Psirico Amor Perene – Zaynara

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

“Águas De Um Mar Azul” – Fábio & Hyldon, compositores (Urias)

– Fábio & Hyldon, compositores (Urias) “Memória” – Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Carminho)

– Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Carminho) “No Vento De Nós” – Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, compositores (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)

– Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago & Amaro Freitas, compositores (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago) “Sua Onda” – Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, compositores (Marisa Monte)

– Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown & Marisa Monte, compositores (Marisa Monte) “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” – Johnny Hooker, compositor (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)

Área 14: Infantil

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez

– Cantoalegre, Marta Gómez ¡A Jugar! – Danilo & Chapis

– Danilo & Chapis Mardearena – Magdalena Fleitas

– Magdalena Fleitas Aprendo Jugando – OTA El Hipopótamo

– OTA El Hipopótamo Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito

Área 15: Clásica

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga – Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Los Angeles Philharmonic)

– Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Los Angeles Philharmonic) Odyssey – Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)

– Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor de álbum (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) Opus 33 “Romantic Cello” – Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor de álbum (London Symphony Orchestra)

– Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor de álbum (London Symphony Orchestra) Sinfonia Em Quadrinhos – Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor de álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim)

– Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor de álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim) Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner & Dima Slobodeniouk, directores; Tim Burton, Nick Parker & Andrew Walton, productores de álbum (London Philharmonic Orchestra)

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” – Richard Scofano, compositor (Richard Scofano)

– Richard Scofano, compositor (Richard Scofano) “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” – Gonzalo Grau, compositor (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem)

– Gonzalo Grau, compositor (Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem) “Raíces (Origins) – Live” – Tania León, compositora (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)

– Tania León, compositora (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner) “Tríptico Sudamericano” – Elodie Bouny, compositora (Berta Rojas con Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem)

– Elodie Bouny, compositora (Berta Rojas con Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem) “Yanga” – Gabriela Ortiz, compositora (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)

Área 16: Medios Visuales

Mejor Música para Medios Visuales

Amor Animal – Murci Bouscayrol, compositor

– Murci Bouscayrol, compositor La Casa De Los Espíritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – Matthew Atticus Berger, Manuel García, Víctor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla & Juan Pablo Villanueva, compositores

– Matthew Atticus Berger, Manuel García, Víctor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla & Juan Pablo Villanueva, compositores Las Muertas – Fernando Velázquez, compositor

– Fernando Velázquez, compositor Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny, compositor

– Sergei Grosny, compositor O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza, artistas/compositores

Área 17: Arreglos

Mejor Arreglo

“Juanito Alimaña” – Daniel Barón & Henry Villalobos, arreglistas (Dani Barón y Henry Villalobos)

– Daniel Barón & Henry Villalobos, arreglistas (Dani Barón y Henry Villalobos) “Dando Y Dando” – Gonzalo Grau, arreglista (Luis Enrique)

– Gonzalo Grau, arreglista (Luis Enrique) “Sonho Inca” – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)

– Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro) “A Deriva (Adrift)” – Felipe Salles, arreglista (Felipe Salles con Tatiana Parra)

– Felipe Salles, arreglista (Felipe Salles con Tatiana Parra) “Cazadero’s March” – Teco Cardoso, arreglista (Utupê Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)

Área 18: Diseño de Empaque

Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas)

– Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas) Anela – María Blaya Miralles & María Elvira García Pérez, directoras de arte (Belén Aguilera)

– María Blaya Miralles & María Elvira García Pérez, directoras de arte (Belén Aguilera) Florece En El Caos – Nicolás Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar)

– Nicolás Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar) La Huella De Las Cuerdas – Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas)

– Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas) La Vida Era Más Corta – Camilo Joaquín Villarruel, director de arte (Milo J)

Área 19: Composición

Compositor del Año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Área 20: Producción

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas – Mauro Araújo & Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, masterizador (Zeca Veloso)

– Mauro Araújo & Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, masterizador (Zeca Veloso) Esgotada – Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, ingenieros; João Milliet & Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, masterizador (Tiê)

– Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes & André Whoong, ingenieros; João Milliet & Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, masterizador (Tiê) LUX (Complete Works) – Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, masterizadores (Rosalía)

– Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, masterizadores (Rosalía) Marco – Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, masterizador (Marco Baptista)

– Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, masterizador (Marco Baptista) Taracá – Carles Campi Campón, mezclador; Fred Kevorkian, masterizador (Jorge Drexler)

Productor del Año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Área 21: Video Musical

Mejor Video Musical Versión Corta

“10 anos de Castelos & Ruínas” – Bk’

– Bk’ “CHINGONA” – Tamara Flores

– Tamara Flores “Moleirinha” – Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSIRIS & Julio Pereira

– Karetus con Isabel Silvestre, CONAN OSIRIS & Julio Pereira “INRI” – Los Tres

– Los Tres “Sauvignon Blanc (Official Video)” – Rosalía

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

– CA7RIEL & Paco Amoroso Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva

– Leiva Guerras Invisíveis – L7nnon

– L7nnon Back To The Childhood – Maleh

– Maleh FLAMENCO – Varios Artistas

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