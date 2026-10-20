Frente frío 3 se acerca a México: ¿cuándo llega y qué estados tendrán temperaturas de hasta 0 grados?

Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 3 se aproximará al noroeste de México el miércoles 21 de octubre, mientras el frente frío 2 dejará de afectar directamente al país. Sin embargo, la masa de aire polar que lo impulsa mantendrá el descenso de las temperaturas en regiones del norte, centro, oriente y sureste, con mínimas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas de al menos 11 estados.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla lluvias intensas en Veracruz y precipitaciones fuertes en entidades del noreste, occidente y sureste durante los próximos días.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

¿Cuándo llegará el frente frío 3 a México?

El SMN prevé que el nuevo frente frío se aproxime al noroeste del territorio nacional el miércoles 21 de octubre.

Para ese momento, el frente frío número 2 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar directamente a México. No obstante, la masa de aire polar asociada continuará favoreciendo el descenso de las temperaturas diurnas en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del país.

El SMN no ha precisado cuáles serán los efectos específicos del frente frío 3 una vez que se aproxime a territorio mexicano.

¿Qué estados tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados?

En los próximos días, se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados durante las madrugadas, principalmente en zonas serranas. Estas condiciones se prevén de la siguiente manera:

Madrugada del miércoles 21 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Madrugada del jueves 22 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Madrugada del viernes 23 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Madrugada del sábado 24 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Toma nota: estas temperaturas corresponden a zonas serranas, por lo que no necesariamente se registrarán en todas las localidades de los estados mencionados.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas del 20 al 23 de octubre?

Además del descenso de temperaturas, se prevén precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del país. Veracruz destaca por las lluvias más fuertes durante el periodo.

Martes 20 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Veracruz (norte y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Tabasco (oeste).

Oaxaca (noreste).

Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Chihuahua (sur).

Durango (oeste).

Tamaulipas (sureste).

Jalisco (costa).

Colima.

Michoacán (centro).

Guerrero (sureste).

Puebla (norte).

Campeche (suroeste).

Yucatán (noreste).

Quintana Roo (sur).

Miércoles 21 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Veracruz (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Tamaulipas (sureste).

Tabasco (oeste).

Oaxaca (noreste).

Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Chihuahua (sur).

Durango (oeste).

Jalisco (sur).

Colima.

Michoacán (centro).

Guerrero (sureste).

Puebla (norte y sureste).

Campeche (suroeste).

Quintana Roo (centro y sur).

Jueves 22 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Chihuahua (norte, centro y sur).

Veracruz (norte, centro y sur).

Oaxaca (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Sonora (norte).

Tamaulipas (centro y sur).

San Luis Potosí (sureste).

Querétaro (norte).

Hidalgo (noroeste).

Puebla (norte y este).

Tabasco (oeste y sur).

Chiapas (norte).

Campeche (suroeste).

Quintana Roo (sur).

Viernes 23 de octubre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Sonora (norte).

Sinaloa (norte).

Chihuahua (norte, centro y sur).

Tamaulipas (sur).

San Luis Potosí (sureste).

Puebla (norte).

En tanto, se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué riesgos provocarán las lluvias y los fuertes vientos?

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas susceptibles.

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Caída de árboles y anuncios publicitarios por las rachas fuertes de viento.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las entidades con pronóstico de lluvias intensas y temperaturas bajas en zonas serranas.

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