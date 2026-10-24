¿Qué es “Una Sola Salud”, la forma de contener enfermedades como el virus Shamonda?

¿Cómo se controlan enfermedades como el virus Shamonda? | Foto: Reuters

Francia anunció el pasado jueves 22 de octubre que detectó el primer caso de un humano infectado con el virus Shamonda, conocido por afectar principalmente al ganado; el paciente falleció y las autoridades aseguraron que se trató de un caso excepcional.

El Ministerio de Agricultura de Francia también aseguró que abrió investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas con el enfoque de “Una sola salud”, que combina la experiencia en salud humana, animal y ambiental frente a enfermedades zoonóticas.

¿Qué es el enfoque “Una Sola Salud”?

El concepto de “Una Sola Salud“, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) integra la visión de diversas áreas del conocimiento con el objetivo de preservar la salud humana y otros seres vivos, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Requiere colaboración multidisciplinaria y multisectorial que aborde la mejora de los métodos agrícolas y ganaderos para evitar el hacinamiento de animales”. UNAM

Asimismo, dicho enfoque sanitario conlleva mayor vigilancia en viajes y aeropuertos; además de divulgación hacia la población sobre prevención e higiene.

María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), también reconoció la relevancia del concepto “Una sola salud”, estrategia interdisciplinaria.

¿Qué son las enfermedades zoonóticas?

Una zoonosis, o enfermedad zoonótica, es una enfermedad infecciosa que se transmite de un animal no humano a los humanos, de acuerdo con la descripción de la OMS.

Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterianos, virales o parasitarios, o bien, pueden involucrar agentes no convencionales y transmitirse a los humanos por contacto directo o a través de alimentos, agua o el medio ambiente.

Representan un grave problema de salud pública a nivel mundial debido a nuestra estrecha relación con los animales en la agricultura, como mascotas y en el medio ambiente natural.

Las zoonosis también pueden causar trastornos en la producción y el comercio de productos animales para la alimentación y otros usos.

Las zoonosis constituyen un gran porcentaje de todas las enfermedades infecciosas recientemente identificadas, así como de muchas ya existentes, según la OMS.

Algunas enfermedades, como el VIH, comienzan como zoonosis, pero posteriormente mutan y se convierten en cepas exclusivas para humanos.

Otras zoonosis pueden provocar brotes recurrentes, como la enfermedad por el virus del Ébola y la salmonelosis. Otras, como el nuevo coronavirus que causa la COVID-19, tienen el potencial de provocar pandemias mundiales.

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