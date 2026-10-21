¿Estás embarazada? Estas son las vacunas que debes ponerte en la campaña invernal

Vacunarse en esta temporada es clave. Foto: Getty Images

Las mujeres embarazadas se encuentran entre el grupo prioritario de población que se debe aplicar vacunas durante esta Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, si no conoces que vacunas debes aplicarte, en Unotv.com, te contamos cúales dosis debes tener y cuáles puedes omitir de momento.

La Secretaría de Salud informó que las vacunas son gratuitas y se encuentran disponibles en las instituciones que participan en la campaña, que comenzó el 12 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo.

¿Qué vacunas deben ponerse las embarazadas en la temporada invernal?

Durante el embarazo, vacunarte protege tu salud y la de tu bebé. 🤰🏻



Las vacunas contra la influenza y COVID-19, así como la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), recomendada entre las semanas 32 y 36 de gestación, son seguras y gratuitas.



🏥 Acude a tu unidad de… pic.twitter.com/Q2yAA1YR8t — SALUD México (@SSalud_mx) October 21, 2026

De acuerdo con la información de la campaña, las personas embarazadas deben aplicarse tres tipos de vacunas específicas durante la gestación. Estas son:

Influenza estacional: se recomienda durante el embarazo para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con esta infección respiratoria.

se recomienda durante el embarazo para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con esta infección respiratoria. COVID-19: forma parte de las vacunas consideradas para proteger a las embarazadas durante la temporada de frío.

forma parte de las vacunas consideradas para proteger a las embarazadas durante la temporada de frío. Virus sincicial respiratorio (VSR): está dirigido a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, para contribuir a proteger al bebé contra este virus después del nacimiento.

La vacuna contra neumococo también forma parte de la campaña invernal, pero no está incluida entre las vacunas destinadas a las embarazadas en los criterios señalados por la Secretaría de Salud; esto debido a que no existen pruebas suficientes para evaluar si la vacunación neumocócica durante el embarazo podría reducir las infecciones infantiles, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

¿Por qué se aplica la vacuna contra el VSR durante el embarazo?

El virus sincicial respiratorio puede provocar infecciones respiratorias, especialmente en bebés pequeños, en quienes puede ocasionar complicaciones como bronquiolitis y neumonía.

La vacunación durante el embarazo busca que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento, lo que contribuye a protegerlo durante sus primeros meses de vida, cuando es más vulnerable a las complicaciones por este virus.

Por ello, la campaña contempla la aplicación de esta vacuna a las personas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Si estás embarazada y tienes dudas sobre el momento adecuado para recibirla, consulta al personal médico de tu unidad de salud.

¿Dónde se pueden recibir las vacunas gratis?

Los usuarios interesados en aplicarse las vacunas contra influenza, COVID-19 y VSR podrán acceder a ellas en su punto de vacunación más cercano, de acuerdo con la SSA.

En la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026–2027 participan las instituciones del Sistema Nacional de Salud, entre ellas:

Secretaría de Salud (SSA)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS-Bienestar

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretarías de Salud de las entidades federativas

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia)

Fuente: SSA

Y podrán consultar su punto de vacunación más cercano en la página de dondemevacuno.salud.gob.mx.

Para saber exactamente en dónde están los hospitales en donde aplicarán las vacunas, los usuarios deben seguir estos pasos:

Entra al siguiente link

Busca la vacuna que te quieras aplicar

Selecciona la entidad a la que perteneces

Escoge el municipio en el que quieres vacunarte

Los ciudadanos interesados también pueden llamar al número 079 para recibir orientación sobre dónde pueden acudir a vacunarse hasta el próximo 2 de abril.

Cabe destacar que todas las vacunas son gratuitas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

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