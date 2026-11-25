Zuany Portillo, exfiscal de Chihuahua. Foto FGE.

El Gobierno de México amplió las investigaciones contra Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Chihuahua, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de migrantes y financiamiento ilícito de la campaña electoral de Maru Campos, actual gobernadora de la entidad, informó The New York Times (NYT).

De acuerdo con el diario de Estados Unidos, el exfuncionario habría recaudado dinero procedente de organizaciones criminales en beneficio de Campos, antes de las elecciones estatales de 2021.

La investigación periodística se sustenta en testimonios de funcionarios mexicanos y un informe del Gabinete de Seguridad que no se ha hecho público.

El Gobierno de Chihuahua rechazó las acusaciones y negó que la campaña electoral de la actual gobernadora hubiera recibido recursos de organizaciones delictivas.

Guillermo Zuany habría destinado dinero del narco a campaña de Maru Campos

Según The New York Times, Zuany Portillo habría establecido vínculos con grupos criminales relacionados con el cártel de Sinaloa mientras ascendía dentro de la corporación policial de Chihuahua.

Las investigaciones señalan que, antes de las elecciones de 2021, el entonces mando policial habría proporcionado protección a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Como parte de estas actividades, presuntamente habría canalizado recursos de procedencia ilícita en beneficio de la candidatura de Maru Campos a la gubernatura.

Tras el triunfo electoral, Campos designó a Zuany como fiscal de Operaciones Estratégicas, con atribuciones para combatir delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas.

Gobierno de Chihuahua niega financiamiento ilícito de campaña

José Luis Martínez, vocero del Gobierno de Chihuahua, rechazó los señalamientos difundidos por el periódico de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que no existen registros de que Guillermo Zuany hubiera participado o realizado aportaciones económicas a la campaña electoral de Maru Campos.

Asimismo, negó que la candidatura hubiera recibido financiamiento de organizaciones criminales y rechazó los señalamientos que buscan relacionar al exfiscal con la campaña.

Los documentos citados por el periódico no se han hecho públicos.

Investigan a Guillermo Zuany por narcotráfico y tráfico de migrantes

Las indagatorias de las autoridades mexicanas también contemplan la posible participación del exfiscal en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y migrantes.

De acuerdo con el reporte consultado por el NYT, Zuany habría establecido acuerdos con redes dedicadas al traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.

El entonces funcionario presuntamente habría recibido pagos a cambio de proporcionar protección policial a estas organizaciones.

Otra línea de investigación contempla el aseguramiento de cargamentos de cocaína y fentanilo sin órdenes de cateo, los cuales presuntamente habría vendido al cártel de Sinaloa.

Exfiscal de Chihuahua colaboró con la CIA

Guillermo Zuany también enfrenta investigaciones relacionadas con su colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según el periódico, el exfuncionario mantuvo contacto con integrantes de la agencia durante más de seis meses, desde finales de 2025.

La colaboración salió a la luz en abril de 2026, después de un accidente que provocó la muerte de dos funcionarios mexicanos y dos agentes estadounidenses.

El incidente ocurrió después de una operación contra un laboratorio de producción de drogas en Chihuahua y derivó en la renuncia de Zuany.

El Gobierno de México cuestionó la participación de agentes extranjeros en dichas actividades y advirtió sobre posibles vulneraciones a la soberanía nacional.

Sheinbaum señala antecedentes de Zuany relacionados con delincuencia organizada

Durante su conferencia matutina del 13 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre los antecedentes del exfiscal de Chihuahua y su acercamiento a las agencias estadounidenses.

La mandataria señaló que Zuany había estado relacionado con presuntos actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada.

También destacó la relevancia de esclarecer el caso por sus implicaciones en la relación bilateral y el respeto a la soberanía de México.

México buscaría la detención de Guillermo Zuany en Estados Unidos

De acuerdo con The New York Times, el exfiscal se trasladó a Estados Unidos después de que autoridades mexicanas emitieran una orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades mexicanas contemplarían solicitar una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para facilitar su localización.

Además, prepararían una solicitud formal de detención ante el Gobierno de Estados Unidos.

Según el periódico, Guillermo Zuany no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las nuevas acusaciones en su contra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.