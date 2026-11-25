Marcha 25N

¡Toma tus precauciones! Se prevén afectaciones viales para este miércoles por las movilizaciones con motivo del 25N. Los contingentes se dirigirán al Zócalo y al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México.

Inés Gómez Mont

Claudia Sheinbaum informó que se solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, quien fue deportada tras ser liberada en Estados Unidos. Asimismo, cuestionó el retiro de la ficha roja de la Interpol contra la exconductora.

Mexicanos en Nigeria

Cinco mexicanos fueron detenidos durante un operativo contra un laboratorio de metanfetamina en Nigeria. Las autoridades decomisaron más de tonelada y media de la droga, cuyo valor estimado es de más de 225 millones de dólares.

Gripe aviar

La OMS alertó por el aumento de casos humanos de gripe aviar en Estados Unidos. Confirmó cuatro contagios y el fallecimiento de uno de ellos. El organismo pidió a sus estados miembros reforzar la vigilancia epidemiológica.

Clima México

¡No guardes el paraguas! Para este miércoles se pronostican lluvias y bajas temperaturas en la zona oriente y sureste del país por el sistema frontal 8. En la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos.

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