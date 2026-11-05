¿Por qué necesitas otra vacuna contra COVID-19 si ya recibiste una el año pasado?

El COVID sigue estando presente. Foto: Pixabay

La variante XFG de COVID-19 conocida popularmente como “Frankenstein”, se encuentra presente esta temporada en México, es por ello que el infectólogo Alejandro Macías explicó que aunque la emergencia sanitaria quedó atrás, es necesario seguirse vacunando contra las nuevas versiones de este virus.

Además, explicó que las nuevas variantes pueden presentar cambios que les permiten evadir parcialmente la inmunidad adquirida mediante infecciones anteriores o vacunas; por ello, las formulaciones se actualizan para acercarse lo más posible a los linajes que circulan en cada temporada.

¿Por qué debes actualizar la vacuna contra COVID-19 aunque ya te hayas vacunado?

Foto: Reuters.

De acuerdo con el especialista, una de las razones para mantener la vacunación actualizada es la evolución del SARS-CoV-2, pues actualmente, el linaje XFG predomina en Norteamérica, de acuerdo con lo expuesto por el especialista durante la conferencia de Pfizer “La evolución del COVID-19 refuerza la importancia de la vacunación como medida preventiva”.

La temporada de virus respiratorios comprende aproximadamente de la semana epidemiológica 40 de un año a la semana 20 del siguiente, periodo que abarca del otoño a la primavera, durante este periodo, la actividad de estos virus puede ser al menos cinco veces mayor

Macías explicó que las vacunas se formulan considerando los virus que han circulado recientemente, con el propósito de que la respuesta inmunitaria tenga un mejor reconocimiento del patógeno. Es por ello que si una persona se vacunó el año pasado, en este momento, ya no se encuentra protegido debido a que el virus ha mutado.

Además, aclaró que el objetivo de las vacunas contra COVID-19 no es garantizar que una persona nunca vuelva a infectarse, sino reducir la posibilidad de desarrollar cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones posteriores, incluido el COVID prolongado.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones por COVID-19?

Aunque las personas mayores de 60 años y las mujeres embarazadas forman parte de los grupos que requieren especial atención durante la campaña de vacunación, Macías destacó que también hay personas menores de esa edad que pueden presentar mayor riesgo.

Entre los grupos que mencionó se encuentran:

Personas con diabetes, especialmente cuando no está controlada

Personas con enfermedades cardiovasculares

Pacientes con cáncer que reciben quimioterapia

Personas con VIH o inmunodeficiencias

Pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos que reducen sus defensas

Personas con enfermedades neurológicas, encamadas o debilitadas

El infectólogo señaló que las personas que no pertenecen a estos grupos, pero conviven con alguien que sí cumple con alguna de estas características, también deberían vacunarse como medida preventiva, aunque en su caso tendrían que hacerlo en el sector privado.

¿Puedo vacunarmr contra COVID-19 e influenza al mismo tiempo?

Sobre la duda sobre si se pueden administrar las dos vacunas al mismo tiempo, el experro recordó que los Lineamientos Generales de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 de la Secretaría de Salud contemplan la aplicación simultánea de las vacunas contra COVID-19 e influenza en las poblaciones correspondientes.

La ventaja, según el Dr. Macías, es que las personas pueden aprovechar una sola visita a su unidad de salud para recibir protección contra ambos virus, sin tener que regresar en otra fecha exclusivamente para completar su esquema de vacunación.

La doctora Dania Abreu, líder médico para vacunas de Pfizer México, destacó que esta alternativa facilita el acceso a la inmunización y evita perder oportunidades de vacunación; asimismo, explicó que en el sector público habrá 15 millones de vacunas contra COVID en esta temporada.

Finalmente, Macías recordó que, hasta el 28 de junio de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado más de 779 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de siete millones de muertes acumuladas en el mundo. Ante este panorama, hizo un llamado a aprovechar las dosis disponibles en los servicios públicos de salud y no posponer la vacunación por esperar una fórmula diferente.

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