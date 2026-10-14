A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 14 de octubre de 2026
Las noticias presentadas por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Protestas del IMSS continúan este 14 de octubre; trabajadores prevén nuevas movilizaciones, bloqueos y cierres en distintos estados de México
✔️ Tormenta Trudy podría convertirse en un poderoso huracán y afectar costas mexicanas
✔️ Guadalajara: liberan a todos los detenidos tras la manifestación para exigir agua limpia
✔️ Sargazo vuelve a invadir playas de Tulum, Quintana Roo
✔️ Omar García Harfuch asegura que Amílcar Olán está localizable
✔️ Papa León XIV tiene cáncer de pulmón; fue operado con éxito y continúa hospitalizado
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