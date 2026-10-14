De la ópera al carnaval: así se vivió el domingo del Cervantino 2026

La Banda de Música de Guanajuara en la Alhóndiga. Foto: Carlos Alvar

La Banda de Música del Estado de Guanajuato y la Compañía de Ópera de Saltillo fueron las encargadas de cerrar el segundo fin de semana del Festival Internacional Cervantino 2026 con el concierto “Aliento colectivo: grandes coros de la ópera”.

La Explanada de la Alhóndiga de Granaditas recibió esta presentación bajo la dirección de Adalberto Tovar y Alejandro Reyes, en una noche donde la música sinfónica y las grandes piezas del repertorio operístico reunieron al público del encuentro cultural.

El programa incluyó obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Alexander Borodin, Georges Bizet y Pietro Mascagni, con algunos de los coros más reconocidos de la ópera, en una presentación que convirtió la voz y la música en protagonistas de la última presentación de este domingo.

Ensamble Pygmalion lleva el barroco alemán al Teatro Juárez

El Ensamble Pygmalion regresó al Festival Internacional Cervantino después de 13 años para presentar “Mundo, buenas noches”, un concierto que llevó al Teatro Juárez por un recorrido por el barroco alemán bajo la dirección de Raphaël Pichon.

La agrupación francesa apostó por una experiencia distinta al distribuir las voces de sus intérpretes a lo largo del recinto, creando un efecto acústico que permitió al público acercarse de una manera diferente a un repertorio de música sacra compuesto durante una época marcada por los conflictos y la búsqueda de consuelo espiritual.

El programa reunió obras de compositores como Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz y Johann Sebastian Bach, incluida la cantata BWV 150. Para Pichon, estas piezas mantienen vigente su capacidad de conectar con las emociones humanas y convertirse en un espacio de refugio a través de la música.

Ensamble Pygmalion. Foto: Jaquie Reynoso

La Comparsa de Cuernudos llenó de color las calles de Guanajuato

La Comparsa de Cuernudos de Calnali, Hidalgo, llevó la tradición del Carnaval de la Sierra Hidalguense a las calles de Guanajuato durante un pasacalle que partió de la Plaza Allende rumbo al Teatro Juárez.

Ataviados con chaparreras, máscaras rojas de diablito con cornamentas de venado y cadenas, los integrantes de la comparsa convirtieron el trayecto en un espectáculo lleno de color, música y movimiento que además de llamar la atención de visitantes nacionales e internacionales, debido a su algarabía, el evento se viralizó en redes sociales.

La figura del Cuernudo, con rasgos que mezclan al diablo y al charro, representa la relación entre la tradición, la naturaleza y la memoria comunitaria. Su presencia en el Festival Internacional Cervantino permitió mostrar las raíces huastecas y chichimecas de Calnali, así como una celebración que mantiene vivos sus símbolos ancestrales.

Más música, teatro y tradición en el domingo del Cervantino 2026

Con un clima aún nublado, pero más agradable, el Festival Internacional Cervantino continuó con actividades en distintos espacios de Guanajuato, desde propuestas de teatro y clown hasta música y expresiones tradicionales que reunieron a públicos de distintas edades.

En las Catacumbas del Mesón de San Antonio, Moebius Teatro Clown presentó “Pianina”, una puesta en escena que combinó música, humor y situaciones inesperadas alrededor de una concertista que enfrenta distintos obstáculos durante su recital. La función cerró con la participación del público en el escenario y una lluvia de pétalos que acompañó este encuentro entre generaciones.

Moebius Pianina. Foto: Gabriel Morales

Por su parte, el Proyecto Ruelas llevó a la Plaza San Roque “Donde Nacen los Sueños”, una obra del Colectivo de Teatro Comunitario Soy del Puño protagonizada por niñas y niños de San Francisco del Rincón. A través de una historia sobre los anhelos y la imaginación, la puesta en escena invitó a las familias a reflexionar sobre la importancia de conservar los sueños.

La música también tuvo presencia en Casa FIC con Samoyedo, agrupación jalisciense que llevó una propuesta inspirada en el sonido Tex-Mex. Con acordeón, bajo sexto y guitarra eléctrica, la banda rindió homenaje a figuras representativas del género y puso a bailar al público con canciones como “Mucho corazón”, “Irresistible” y “Nuestro Juramento”.

Samoyedo. Foto: Carlos Alvar

Festival Internacional Cervantino 2026, en corto

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se lleva a cabo del 3 al 18 de octubre en Guanajuato, con 2 mil 746 artistas de 29 países y 212 funciones de música, teatro, danza, ópera, performance, cine y artes visuales.

Francia participa como país invitado de honor, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas con México. Su delegación incluye propuestas de música, teatro, danza y creación interdisciplinaria.

Por otro lado, 20 estados de México brindan su talento mediante 35 presentaciones que muestran distintas expresiones culturales, en lugar del esquema tradicional de un solo estado invitado.

Guanajuato también tiene una participación destacada como sede del festival, con proyectos de música, literatura, danza y artes visuales que se suman a la programación de esta edición.

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