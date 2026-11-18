Sismo en Oaxaca. Foto: Shutterstock

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de este miércoles al sureste de Crucecita, Oaxaca, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 16:06:49 horas, con una profundidad de 18 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 62 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 18/11/26 16:06:49 Lat 15.46 Lon -95.66 Pf 18 km pic.twitter.com/rsqMFVpf7A — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 18, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Oaxaca?

De acuerdo con los datos preliminares, el epicentro se localizó a 62 kilómetros al sureste de Crucecita, en las siguientes coordenadas:

Magnitud: 4.8

4.8 Fecha: 18 de noviembre de 2026

18 de noviembre de 2026 Hora: 16:06:49 horas

16:06:49 horas Epicentro: 62 km al sureste de Crucecita, Oaxaca

62 km al sureste de Crucecita, Oaxaca Latitud: 15.46

15.46 Longitud: -95.66

-95.66 Profundidad: 18 kilómetros

¿Por qué no sonó la alerta sísmica y dónde se sintió?

El sismo no provocó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no se activa automáticamente cada vez que ocurre un temblor: analiza la energía estimada, la ubicación del epicentro, la distancia respecto a las ciudades protegidas y el posible impacto del movimiento.

Para emitir una alerta deben cumplirse determinados parámetros técnicos. Entre ellos, que al menos dos estaciones sensoras rebasen ciertos niveles de energía. Por eso, la magnitud por sí sola no determina si suena la alerta.

Hasta el momento, no se reporta que el movimiento fue percibido en otras entidades, además de Oaxaca.

¿Qué hacer después de un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma y revisar las condiciones del inmueble.

También es importante mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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