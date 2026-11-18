Aguinaldo paga ISR si excede 30 UMAS. Foto: Getty/Cuartoscuro

Los trabajadores mexicanos que reciben aguinaldo en la recta final de este 2026 pueden exentar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta por el equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Con el valor diario de la UMA para 2026, que es de 117.31 pesos, el monto exento del aguinaldo es de 3 mil 519 pesos con 30 centavos. Esto significa que quienes reciban esa cantidad o menos no tendrán que pagar ISR por esta prestación; si el aguinaldo supera el límite, el impuesto se calcula únicamente sobre el excedente.

¿Qué trabajadores reciben el aguinaldo sin pagar ISR?

Los trabajadores cuyo aguinaldo sea igual o menor a 3 mil 519.30 pesos pueden recibirlo íntegro, sin retención de ISR por este concepto.

La exención está contemplada en el artículo 93, fracción XIV, de la LISR, que establece un límite para las gratificaciones que los patrones entregan a sus trabajadores de manera general. Por el monto que rebase ese tope, se debe pagar el impuesto correspondiente.

Por ejemplo, si una persona recibe un aguinaldo de 3 mil pesos, no tendrá que pagar ISR por esa prestación. En cambio, si recibe 7 mil 500 pesos, los primeros 3 mil 519.30 estarán exentos y los 3 mil 980.70 pesos restantes serán la parte gravable.

¿Cómo se calcula el ISR que descuentan del aguinaldo?

El impuesto no se aplica sobre el aguinaldo completo cuando éste supera el límite exento. El patrón debe considerar únicamente la cantidad que rebasa los 3 mil 519.30 pesos y calcular la retención correspondiente conforme a las disposiciones fiscales.

Por ello, el descuento puede variar entre trabajadores, pues depende de sus ingresos y del procedimiento utilizado para calcular el ISR. La cantidad que aparece como retención en el recibo de nómina no necesariamente será la misma para todas las personas que reciben un aguinaldo del mismo monto.

Para revisar el pago, se recomienda verificar el comprobante fiscal de nómina y distinguir entre el monto bruto de la prestación, la parte exenta, la parte gravada y el ISR retenido.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo en 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones deben entregar el aguinaldo antes del 20 de diciembre. La prestación equivale, como mínimo, a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante todo el año.

Quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no trabajan en la empresa cuando llegue la fecha de pago.

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